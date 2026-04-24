LA LIGA

Real Madrid sofre empate nos acréscimos e vê Barcelona abrir vantagem

O Real Madrid deixou escapar uma vitória importante neste sábado (24) ao empatar com o Real Betis pela La Liga. A equipe merengue até abriu o placar com Vini Jr, mas cedeu o empate nos acréscimos e viu a distância para o líder Barcelona aumentar.

Além disso, o resultado marcou o 100º jogo de Mbappé pelo clube, em uma atuação discreta do atacante francês.

Vini Jr marca e provoca torcida após vaias

O jogo começou movimentado, com as duas equipes buscando o ataque desde os primeiros minutos. Enquanto isso, o Betis criava perigo com Babamku, e Mbappé desperdiçava boas oportunidades.

No entanto, quem abriu o placar foi o Real Madrid. Aos 17 minutos, após finalização de longa distância de Valverde defendida por Valles, Vini Jr aproveitou o rebote e marcou o primeiro gol da partida.

Além disso, o brasileiro comemorou colocando a mão na orelha, em resposta às vaias da torcida.

Mbappé tem atuação apagada em jogo histórico

Em seu 100º jogo pelo Real Madrid, Mbappé teve participação discreta e mostrou dificuldade na finalização. Apesar disso, o time merengue manteve o domínio da partida na maior parte do primeiro tempo.

Ainda assim, o francês chegou a balançar as redes no início da etapa final, após linda troca de passes, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.

Betis cresce no fim e pressiona o Real Madrid

O Betis voltou mais agressivo no segundo tempo e passou a pressionar o Real Madrid. Além disso, Antony participou de jogadas ofensivas e quase marcou em duas oportunidades defendidas por Lunin.

Enquanto isso, o técnico do Real demorou a reforçar a marcação, o que permitiu o crescimento do adversário na partida.

Somente aos 27 minutos, Camavinga e Alaba foram acionados para tentar segurar o resultado.

Gol nos acréscimos frustra o Real Madrid

Nos minutos finais, o Betis intensificou a pressão. Antony fez jogada individual decisiva no lance final, e a bola sobrou para Bellerín, que finalizou com precisão e empatou o jogo.

Dessa forma, o Real Madrid perdeu dois pontos importantes na disputa pelo título e ficou oito pontos atrás do Barcelona, que ainda joga na rodada.

Além disso, Mbappé deixou o campo nos minutos finais sem marcar no jogo histórico, acumulando 85 gols e 13 assistências pelo clube até o momento.

(*) Com informações do Estadão

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