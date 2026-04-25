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Novo embate entre o deputado federal e o filho de Jair Bolsonaro expõe tensão no campo da direita e repercute nas redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira voltou a se envolver em um embate público com Jair Renan Bolsonaro nesta sexta-feira (24). A troca de críticas ocorreu nas redes sociais e ampliou a tensão entre aliados do campo conservador.

Durante a discussão, Nikolas ironizou a capacidade intelectual de Jair Renan e de outro influenciador de direita que também vinha criticando sua atuação política.

Discussão começou após críticas sobre campanha presidencial

O novo atrito começou após um perfil de direita, conhecido por criticar Nikolas, questionar o baixo engajamento do parlamentar na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro.

A falta de apoio mais ativo à candidatura de Flávio já havia provocado desgastes anteriores entre Nikolas e integrantes da família Jair Bolsonaro.

Além disso, o perfil que iniciou a nova polêmica é seguido pelo vereador Carlos Bolsonaro e ironizou a mudança visual do deputado em vídeos recentes.

“Se trocou a camiseta preta pela branca é pq sentiu [a crítica]”, escreveu o perfil.

Na sequência, a publicação também questionou a relação de Nikolas com o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, aliado do ex-governador Romeu Zema.

“Acho que loucura foi praticamente confessar no vídeo que está trocando emenda parlamentar para apoiar o Mateus Simões do PSD do Kassab para eleger seus 9 candidatos a deputado em MG, traindo mais uma vez o próprio partido e o Flávio”, afirmou.

Nikolas reage e Jair Renan entra na discussão

Em resposta, Nikolas reagiu em tom irônico e afirmou que enviaria emendas parlamentares para “internar” os críticos.

Logo depois, Jair Renan entrou na discussão e usou um meme popularizado pelo narrador Galvão Bueno para provocar o deputado.

Diante da provocação, Nikolas elevou o tom e publicou uma captura da conversa com novos ataques.

“se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega”.

Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. pic.twitter.com/F8voYWiHcC — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 24, 2026

Jair Renan rebate e tensão cresce entre aliados

Na sequência, Jair Renan respondeu compartilhando a postagem de um aliado, que acusou Nikolas de romper com integrantes da família Bolsonaro e de se distanciar politicamente do grupo.

O comentário afirmou que Nikolas “passou o Eduardo Bolsonaro para trás” e “deu um chega pra lá em Jair Bolsonaro”, além de criticar sua postura diante da candidatura de Flávio.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

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