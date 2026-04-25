O deputado federal Nikolas Ferreira voltou a se envolver em um embate público com Jair Renan Bolsonaro nesta sexta-feira (24). A troca de críticas ocorreu nas redes sociais e ampliou a tensão entre aliados do campo conservador.
Durante a discussão, Nikolas ironizou a capacidade intelectual de Jair Renan e de outro influenciador de direita que também vinha criticando sua atuação política.
Discussão começou após críticas sobre campanha presidencial
O novo atrito começou após um perfil de direita, conhecido por criticar Nikolas, questionar o baixo engajamento do parlamentar na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro.
A falta de apoio mais ativo à candidatura de Flávio já havia provocado desgastes anteriores entre Nikolas e integrantes da família Jair Bolsonaro.
Além disso, o perfil que iniciou a nova polêmica é seguido pelo vereador Carlos Bolsonaro e ironizou a mudança visual do deputado em vídeos recentes.
“Se trocou a camiseta preta pela branca é pq sentiu [a crítica]”, escreveu o perfil.
Na sequência, a publicação também questionou a relação de Nikolas com o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, aliado do ex-governador Romeu Zema.
“Acho que loucura foi praticamente confessar no vídeo que está trocando emenda parlamentar para apoiar o Mateus Simões do PSD do Kassab para eleger seus 9 candidatos a deputado em MG, traindo mais uma vez o próprio partido e o Flávio”, afirmou.
Nikolas reage e Jair Renan entra na discussão
Em resposta, Nikolas reagiu em tom irônico e afirmou que enviaria emendas parlamentares para “internar” os críticos.
Logo depois, Jair Renan entrou na discussão e usou um meme popularizado pelo narrador Galvão Bueno para provocar o deputado.
Diante da provocação, Nikolas elevou o tom e publicou uma captura da conversa com novos ataques.
“se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega”.
Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. pic.twitter.com/F8voYWiHcC— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 24, 2026
Jair Renan rebate e tensão cresce entre aliados
Na sequência, Jair Renan respondeu compartilhando a postagem de um aliado, que acusou Nikolas de romper com integrantes da família Bolsonaro e de se distanciar politicamente do grupo.
O comentário afirmou que Nikolas “passou o Eduardo Bolsonaro para trás” e “deu um chega pra lá em Jair Bolsonaro”, além de criticar sua postura diante da candidatura de Flávio.
(*) Com informações da Folha de S.Paulo
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