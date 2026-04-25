João Valério

Veículo ficou preso em estrutura na avenida João Valério e causou lentidão no trânsito da zona centro-sul da capital

Um caminhão ficou preso em um limitador de altura na tarde desta sexta-feira (24), na avenida João Valério, na zona centro-sul de Manaus. O incidente provocou transtornos no trânsito e chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Logo após o impacto, o fluxo de veículos na região ficou comprometido e gerou lentidão em um dos principais corredores viários da área.

Ocupantes tentaram retirar veículo do local

Imagens registradas por testemunhas mostram os ocupantes do caminhão realizando manobras na tentativa de retirar o veículo da estrutura.

Além disso, a movimentação atraiu curiosos, que acompanharam a situação enquanto o trânsito seguia parcialmente interrompido.

Incidente interditou faixa e causou lentidão

Por causa do acidente, agentes precisaram interditar temporariamente uma das faixas da avenida.

Com isso, os motoristas passaram a utilizar apenas uma pista para seguir viagem. Como consequência, o trânsito apresentou retenções e lentidão durante parte da tarde.

Local já registra casos semelhantes

O trecho da avenida João Valério já é conhecido por registrar ocorrências parecidas envolvendo veículos de grande porte.

Isso acontece porque a estrutura possui limitação de altura e, frequentemente, motoristas acabam desrespeitando ou não percebendo a sinalização.

VÍDEO:

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