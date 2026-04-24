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Imagens que circulam nas redes sociais mostram discussão e agressões dentro da casa do casal

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (24) gerou grande repercussão ao mostrar a influenciadora Laís Albano em discussão e agressões contra o marido, o médico Filipe Lobão, dentro da residência do casal em Manaus. As imagens também indicam a presença da filha no ambiente, o que ampliou a comoção nas redes.

Imagens mostram discussão e agressões dentro da casa

No vídeo gravado na residência, Laís Albano aparece desferindo tapas e socos contra o companheiro. Ao longo da gravação, Filipe Lobão não reage com agressões e tenta apenas se afastar.

Além disso, em um dos momentos registrados, o médico afirma: “Você ia bater na menina que não tem nada a ver, você estava me rasgando, me empurrando”, ao se referir a uma discussão anterior. Em seguida, ele pede ajuda a uma funcionária: “Pega um roupa para mim eu não posso sair da câmera não”.

Na sequência, a influenciadora responde com ofensas: “Ah é ? Gorda! Advogada gorodofóbica aqui”. Logo depois, as agressões continuam no vídeo.

Filho do casal é citado durante a discussão

Durante o confronto, o médico também menciona a filha do casal, que estaria presente no momento da briga. Ele diz: “Olha a tua filha, caralh*. Olha o estado dela. Tu não ama tua filha? Que ódio que tu tem com tua própria filha. Tu odeia tua família, odeia tudo“.

Até o fechamento desta matéria, nem Laís Albano nem Filipe Lobão se pronunciaram oficialmente sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestações.

VÍDEO:

Publicação anterior voltou a repercutir o caso

O episódio ganhou ainda mais repercussão após uma postagem feita pela própria influenciadora dias antes da divulgação do vídeo. Na quarta-feira (22), Laís Albano publicou fotos nos stories exibindo hematomas e fez um comentário que voltou a ser analisado pelos internautas.

Na legenda, escreveu: “me bati na porta. não é assim que falam?”, frase que passou a ser reinterpretada após a circulação das imagens da briga.

Reações dividem opiniões nas redes sociais

Nos comentários da última publicação da influenciadora, internautas reagiram de forma dividida. Parte do público criticou a cena de agressão, especialmente por supostamente ter ocorrido na presença da filha do casal.

Uma usuária comentou: “Desculpa , mais pq vc bateu no seu marido enfrente a sua filhas? Vc não pensou em como elas ficaria vendo isso??”.

Por outro lado, alguns internautas adotaram uma postura mais cautelosa ou de defesa, sugerindo que o vídeo pode não mostrar todo o contexto da relação. Outra usuária escreveu: “Mana, eu não te julgo. Só vc sabe o que deve ter passado na mão dele pra chegar a esse ponto!”.

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