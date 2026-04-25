Feira

Feira reuniu mais de 9 mil participantes, impulsionou negócios e reforçou o protagonismo de Manaus

A edição 2026 da NN Logística encerrou suas atividades em Manaus consolidando a capital amazonense como um dos principais centros de articulação da indústria fluvial na América Latina. Realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, a feira reuniu mais de 9 mil participantes e movimentou cerca de R$ 520 milhões em acordos comerciais, segundo os organizadores.

Além do volume expressivo de negócios, o evento fortaleceu o debate sobre infraestrutura logística, navegação interior e desenvolvimento da indústria naval no Brasil. Ao longo da programação, representantes do governo federal, agências reguladoras, operadores logísticos, estaleiros, multinacionais, universidades e entidades do setor discutiram estratégias para o fortalecimento do Arco Norte.

Para o organizador da feira, David Semeghini, os resultados refletem o amadurecimento do setor e o crescimento da região Norte no cenário nacional.

“O evento superou todas as expectativas, tanto em visitantes quanto em geração de negócios. Tivemos grandes debates, conexões relevantes e mais de R$ 520 milhões em vendas. Manaus é o coração do Arco Norte, e a tendência é crescer cada vez mais, trazendo tecnologia e empresas para a região”, afirma.

A próxima edição da NN Logística já está confirmada para abril de 2027, novamente em Manaus.

Debates estratégicos apontam avanços para hidrovias

No campo institucional, os Diálogos Hidroviáveis reuniram autoridades e especialistas e avançaram na construção de propostas para o fortalecimento da logística hidroviária nacional.

De acordo com o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias e dos Corredores de Exportação (ADECON), Adalberto Tokarski, o encontro consolidou diretrizes importantes para o setor.

“O principal consenso é a necessidade de políticas públicas mais estruturadas, com maior participação da iniciativa privada e comunicação mais próxima com a sociedade. A concessão de hidrovias é essencial para garantir navegação segura durante 365 dias por ano e 24 horas por dia, reduzindo custos logísticos.”

Além disso, Tokarski destacou o crescimento da indústria naval, impulsionado pelos recursos do Fundo da Marinha Mercante.

“Foram aprovados R$ 80 bilhões, com cerca de R$ 16 bilhões já aplicados, o que representa um crescimento superior a 1.000% em relação ao período anterior. No Amazonas, estaleiros ampliaram em mais de 300% sua força de trabalho qualificada.”

Ele também ressaltou o avanço de projetos estruturantes para a região.

“O DNIT já possui projetos e recursos para dragagem nas principais hidrovias da Amazônia. Além disso, o terminal da Manaus Moderna avança, com perspectiva de concessão à iniciativa privada, o que é fundamental para atender a população e melhorar a logística local.”

Demanda por embarcações impulsiona estaleiros

O aumento na procura por embarcações fluviais também reforçou o bom momento da indústria naval e contribuiu diretamente para o sucesso da feira.

Segundo a diretora da NN Logística, Rosângela Vieira, a alta demanda aqueceu o setor e reduziu a capacidade ociosa dos estaleiros.

“O aumento das encomendas de embarcações fluviais tem sido decisivo. O nível de ociosidade dos estaleiros nunca foi tão baixo, o que demonstra a força e o momento positivo da indústria naval na região.”

Feira amplia estrutura e projeta crescimento para 2027

O crescimento da NN Logística acompanha a expansão da indústria fluvial na região Norte. Conforme o diretor Marcos Godoy Perez, a edição de 2026 marcou um salto importante na estrutura e no volume de negócios.

“A feira cresceu consistentemente desde a primeira edição, mas este ano avançou de forma significativa, com ampliação de 30% da área de exposição. Recebemos mais de 9 mil visitantes e geramos R$ 520 milhões em negócios. Isso comprova a robustez da indústria naval fluvial da região Norte.”

Além disso, ele destacou a expectativa de expansão para a próxima edição.

“Para 2027, esperamos alcançar uma nova marca. Já temos renovações de contrato, pedidos de ampliação de estandes e interesse de empresas que hoje participam como visitantes.”

Manaus reforça protagonismo na logística fluvial

Consolidada como principal plataforma de negócios e debates da indústria fluvial na América Latina, a NN Logística amplia sua relevância ao reunir investimentos, inovação, políticas públicas e articulação institucional em um único ambiente.

“Ao reunir investimento, inovação, política pública e articulação institucional em um único ambiente, a feira reforça o protagonismo da Amazônia no futuro da logística brasileira e projeta Manaus como um dos principais hubs do setor no continente. Com nova edição já confirmada para 2027, o evento avança para um novo ciclo de crescimento, ampliando sua relevância nacional e internacional”, aposta David Semeghini.

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