certificação técnica

Liberação ocorreu após testes de carga e certificação técnica; entrega foi antecipada em dois dias

Motoristas voltaram a trafegar pela ponte sobre o rio Autaz Mirim, na BR-319, neste sábado (25). A liberação ocorreu após a conclusão dos testes de carga e validação técnica da estrutura.

Inicialmente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) previa liberar a ponte na segunda-feira (27). No entanto, a equipe técnica antecipou a entrega após concluir os ensaios com resultado positivo.

Testes garantiram segurança da estrutura

Os técnicos finalizaram a fase de testes e confirmaram que a nova ponte atende a todos os critérios exigidos pelo DNIT.

Além disso, os ensaios comprovaram a capacidade operacional da estrutura, o que permitiu a abertura antecipada ao tráfego.

Com isso, motoristas e transportadores já retomam o fluxo normal pela rodovia, reduzindo transtornos e melhorando o deslocamento na região.

Eduardo Braga acompanhou a reconstrução

O senador Eduardo Braga acompanhou o andamento da obra desde o início da reconstrução até a fase final de testes.

Segundo o parlamentar, o cumprimento rigoroso dos critérios técnicos permitiu antecipar a liberação da ponte e garantir segurança aos usuários.

Nova ponte substitui estrutura que caiu em 2022

A nova estrutura substitui a ponte que desabou em 2022, interrompendo o tráfego na BR-319 e afetando diretamente o transporte de passageiros e cargas no Amazonas.

Agora, com a nova ponte em operação, a rodovia recupera um trecho importante para a mobilidade regional.

Além disso, a obra faz parte do conjunto de intervenções em andamento na BR-319, considerada estratégica para a logística e a conexão entre Manaus e municípios do interior.

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