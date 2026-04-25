Luto

Marquinhos Iranduba passou mal durante partida de futebol amador

O ex-jogador Marcos, conhecido no futebol amazonense como Marquinhos Iranduba, morreu na noite de sexta-feira (24), após passar mal durante uma partida de futebol amador em Manaus.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o ex-atleta sofreu uma parada cardíaca ainda durante o jogo e caiu em campo, o que mobilizou os participantes da partida.

Samu tentou reanimar ex-atleta no local

Logo após o incidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local para prestar socorro.

Os profissionais realizaram manobras de reanimação ainda no campo. No entanto, apesar das tentativas, Marquinhos Iranduba não resistiu.

A notícia foi divulgada pelo jornalista e narrador esportivo Carlos Souza, que lamentou a morte do ex-jogador em uma publicação nas redes sociais.

Marquinhos atuou no futebol amazonense

Marquinhos Iranduba construiu parte da trajetória no futebol local e vestiu a camisa do tradicional Atlético Rio Negro Clube em 1993.

O clube é um dos mais tradicionais do Amazonas e faz parte da história do futebol estadual.

Registros da época mostram o ex-atleta em atividade com a equipe, consolidando sua passagem pelo esporte amazonense.

Familiares e amigos prestam homenagens

Após a confirmação da morte, familiares, amigos e admiradores usaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de despedida ao ex-jogador.

Até o momento, a família não divulgou informações oficiais sobre velório e sepultamento.

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