Semsa

Unidade será construída na zona Norte com recursos do Novo PAC Saúde e reforçará a rede de atenção psicossocial na capital

A Prefeitura de Manaus participou, na manhã desta sexta-feira (24), do ato simbólico de emissão da ordem de serviço para a construção do novo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A obra contará com recursos do programa Novo PAC Saúde, do governo federal.

A cerimônia aconteceu no auditório Floriano Pacheco, da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no Distrito Industrial, zona Sul da capital.

Além disso, o evento reuniu gestores municipais e representantes de outros 22 municípios do Amazonas contemplados pelo programa federal de investimentos em saúde.

Recursos vão fortalecer a rede municipal de saúde

O secretário municipal de Saúde em exercício, Jean Marcelo Abreu, informou que a Semsa deve receber cerca de R$ 4 milhões por meio do PAC Seleções – Saúde 2024 para ampliar e qualificar a infraestrutura da rede municipal.

“Esses recursos serão destinados a áreas diversas da saúde, incluindo a construção do Caps infantojuvenil, objeto do evento de hoje. Em breve, teremos também a construção de uma unidade básica de saúde com recursos do PAC, a renovação da frota do Samu Manaus, com 15 novas ambulâncias, e a aquisição de equipamentos para telessaúde e para unidades básicas de saúde”, informou o secretário em exercício.

Além disso, Jean Marcelo destacou que o município projeta ampliar esse volume de investimentos. Segundo ele, a expectativa é alcançar R$ 18 milhões por meio do PAC Seleções – Saúde 2025.

“Com a ampliação da rede de saúde, aumentamos a quantidade e a qualidade dos atendimentos à população, ampliamos nossos programas, melhoramos a tecnologia empregada na oferta dos serviços. É muito importante essa participação do governo federal financiando investimentos na área da saúde básica”, pontuou.

Novo Caps vai ampliar atendimento em saúde mental

A Semsa garantiu R$ 2,145 milhões para a construção da nova unidade, que ficará localizada no bairro Lago Azul, na zona Norte de Manaus.

A obra já começou e a previsão de entrega varia entre 12 e 18 meses.

Com a nova estrutura, o município amplia a rede de Atenção Psicossocial, fortalecendo o atendimento voltado a crianças e adolescentes em situação de sofrimento psíquico grave e persistente.

Atualmente, Manaus conta com cinco Centros de Atenção Psicossocial administrados pela rede municipal e uma unidade sob gestão estadual.

Investimentos fazem parte de ação nacional

O superintendente regional do Ministério da Saúde no Amazonas, Henrique Medeiros, destacou que a iniciativa faz parte de uma mobilização nacional realizada de forma simultânea em 505 municípios brasileiros.

Segundo ele, o governo federal vai destinar mais de R$ 1,2 bilhão para investimentos na área da saúde em todo o país.

“Manaus é contemplada com R$ 2,1 milhões para a construção de um Caps para atender as crianças no município. É uma alegria imensa para o presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha estarem fazendo essas ações para beneficiar as pessoas que mais precisam”, declarou.

Novo PAC Saúde amplia acesso ao SUS

O Novo PAC Saúde integra a estratégia do governo federal para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). O programa busca ampliar o acesso da população aos serviços públicos, qualificar a rede de saúde e reduzir desigualdades regionais.

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