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Ação integrada da PM e órgãos de proteção flagrou venda de bebida alcoólica para adolescentes em diferentes zonas da capital

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e de órgãos da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, realizou na madrugada deste domingo (26) mais uma fase da Operação Impacto em Manaus.

Durante a ação, as equipes atuaram nas zonas centro-oeste e leste da capital. Como resultado, interditaram uma adega, fecharam dois bares e detiveram um comerciante suspeito de vender bebidas alcoólicas para adolescentes.

Fiscalização combate irregularidades em bares e adegas

Desta vez, a operação concentrou esforços no combate a irregularidades em adegas, bares e nos chamados “rolezinhos”.

Além da PMAM, a força-tarefa reuniu equipes da Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Científica e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

À frente da operação, o comandante da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), major Cordeiro, destacou os principais objetivos da ação.

“A Operação Impacto volta à área centro-sul e centro-oeste, combatendo a venda de entorpecentes e bebida alcoólica para menores e outras irregularidades”, reforçou o comandante.

Justiça lacra adega após nova irregularidade

No bairro Alvorada, na zona centro-oeste, os agentes lacraram uma adega que já acumulava registros de irregularidades.

Desta vez, o Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji) determinou o fechamento do estabelecimento após constatar reincidência na venda de bebidas alcoólicas para adolescentes.

Além disso, segundo o major Cordeiro, na primeira operação, os policiais encontraram 32 menores consumindo álcool no local.

“No primeiro ponto de interesse, adega do Barroso foi lacrada por ordem judicial, em decorrência da nossa primeira operação, onde foram verificados 32 menores no estabelecimento consumindo bebida alcoólica”, informou o major Cordeiro.

Na sequência, ainda na mesma região, os policiais fecharam outro bar e prenderam o proprietário após a concessionária identificar furto de energia.

Equipes encontram adolescentes consumindo álcool

Já na zona leste de Manaus, equipes do Jiji, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e do Conselho Tutelar flagraram um adolescente de 17 anos consumindo bebida alcoólica.

Além disso, os agentes localizaram outra jovem, também de 17 anos, sem acompanhamento de responsáveis.

Por isso, a secretária executiva de Direitos da Criança e Adolescente da Sejusc, Rosalina Lobo, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de proteção.

“É fundamental que haja um trabalho pela proteção de crianças e adolescentes e um trabalho de responsabilização. Os órgãos da Rede de Proteção têm atuado em conjunto para evitar esse tipo de delitos aqui na cidade e todos nós estamos trabalhando para manter a ordem e evitar essas circunstâncias aqui”, frisou a secretária executiva.

Operação amplia fiscalização e proteção social

A Operação Impacto amplia as ações de fiscalização e fortalece a proteção social em Manaus.

Além de combater a venda ilegal de bebidas alcoólicas para menores, a força-tarefa também intensifica o combate a crimes e reforça a segurança em áreas vulneráveis.

Assim, os órgãos de segurança ampliam o monitoramento. Ao mesmo tempo, fortalecem medidas para proteger crianças e adolescentes e impedir novas irregularidades.

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