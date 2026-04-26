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Novos pontos de atendimento entram em operação nas zonas Norte e Sul a partir desta segunda-feira; serviços seguem em outras regiões.

Publicado em 26 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus informou os novos pontos de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, que continuam ampliando o acesso a serviços de prevenção e cuidado em diferentes zonas de Manaus.

A partir desta segunda-feira (27), as estações móveis que atendem as zonas Norte e Sul passam a funcionar em novos endereços. Além disso, as unidades das zonas Leste, Oeste e Rural seguem nos locais já definidos.

Zona Sul recebe unidade no Parque 10

Na zona Sul, a unidade móvel atenderá na Rua Theodore Levitt, sem número, no bairro Parque 10, na Comunidade Católica São Paulo Apóstolo.

O atendimento no local começa em 27 de abril e segue até 15 de maio.

Zona Norte terá novo ponto no Monte Sinai

Já na zona Norte, as usuárias poderão buscar atendimento na Rua Ivone Seffair, nº 08, no bairro Monte Sinai, próximo à Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga.

A previsão é que a unidade permaneça no local até o dia 8 de maio.

Demais unidades seguem em operação em outras zonas

Enquanto isso, na zona Leste, a estação móvel permanece na Rua Prímula, sem número, no Distrito Industrial, no estacionamento do Micro Distrito Industrial de Manaus (Dimicro).

Na zona Oeste, o atendimento segue na Rua do Advento, nº 42, no bairro da Paz, ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora da Paz.

Por sua vez, na zona Rural, os serviços continuam na Rodovia AM-010, Km 41, na área da Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ephigênio Salles, até o dia 30 de abril.

Unidades ampliam acesso à saúde da mulher

Segundo a Semsa, as Unidades Móveis desempenham papel estratégico na ampliação do acesso aos serviços de saúde, principalmente para mulheres que enfrentam dificuldades de deslocamento até unidades fixas.

Para receber atendimento, é necessário apresentar documento oficial de identificação e cartão do SUS.

Confira os locais e datas de atendimento

Zona Norte

Rua Ivone Seffair, nº 08, Monte Sinai (próximo à Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga)

Período: 27 de abril a 8 de maio

Zona Oeste

Rua do Advento, nº 42, bairro da Paz (ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora da Paz)

Período: 13 a 30 de abril

Zona Leste

Rua Prímula, s/n, Distrito Industrial (estacionamento do Dimicro)

Período: 20 a 30 de abril

Zona Sul

Rua Theodore Levitt, s/n, Parque 10 (Comunidade Católica São Paulo Apóstolo)

Período: 27 de abril a 15 de maio

Zona Rural

Rodovia AM-010, Km 41 (USFR Ephigênio Salles)

Período: 20 a 30 de abril

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