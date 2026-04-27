Ação municipal

Prefeitura retira carros deteriorados das zonas Centro-Oeste e Norte

Publicado em 27 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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A Prefeitura de Manaus realizou nesta segunda-feira (27) mais uma etapa da Operação Sucata Manaus veículos abandonados, ação que remove automóveis deteriorados das ruas da capital. A iniciativa ocorreu simultaneamente nas zonas Centro-Oeste e Norte.

Além disso, a operação resultou na retirada de dois carros classificados como sucata, ambos sem condições de circulação.

Veículos abandonados ocupavam ruas em dois bairros

As equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana removeram um veículo na rua Pancrácio Nobre, no bairro Planalto, e outro na rua Itaquara, no bairro Novo Aleixo.

Segundo o órgão, os automóveis estavam em avançado estado de deterioração e já não apresentavam condições de uso.

Operação Sucata combate riscos à saúde e ao trânsito

De acordo com a prefeitura, os veículos abandonados geravam riscos à segurança viária e também à saúde pública.

Isso porque carcaças deterioradas podem acumular água parada e servir como foco para proliferação de doenças. Além disso, ocupam irregularmente o espaço urbano e prejudicam a fluidez do tráfego.

Prefeitura reforça ordenamento urbano em Manaus

Conforme o IMMU, a Operação Sucata integra o plano de mobilidade urbana da gestão municipal.

Dessa forma, a ação busca melhorar o ordenamento das vias, preservar a limpeza pública e ampliar a segurança no trânsito.

Veículos foram levados ao parqueamento do IMMU

Após a remoção, os dois automóveis seguiram para o parqueamento do instituto.

Além disso, a prefeitura informou que novas ações da Operação Sucata devem ocorrer em outras áreas da cidade nos próximos dias.

População pode colaborar com denúncias

A administração municipal reforçou que a participação da população ajuda a identificar novos casos.

Assim, moradores podem informar a presença de veículos abandonados para auxiliar no planejamento das próximas fiscalizações.

Portanto, a Operação Sucata Manaus veículos abandonados segue como uma das frentes de ordenamento urbano da capital.

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