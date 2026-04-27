O Palmeiras aparece na liderança do ranking da Conmebol por vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2029. A lista divulgada nesta segunda-feira mostra o clube paulista na ponta da corrida continental com 53 pontos.

Enquanto isso, o Flamengo ocupa a segunda posição com 51 pontos, embora já tenha vaga garantida no torneio após conquistar a Libertadores de 2025.

Flamengo está classificado; Brasil pode ter mais representantes

Apesar da liderança palmeirense, o Flamengo já assegurou presença no Mundial de Clubes 2029 por ter conquistado a Libertadores.

Além disso, o Brasil ainda sonha com quatro representantes no torneio.

No entanto, para isso acontecer, clubes brasileiros precisam conquistar as próximas três edições consecutivas da Libertadores, entre 2026 e 2028.

Assim, apenas times do Brasil poderiam levantar a taça nesse período.

São Paulo e Botafogo também aparecem no top 10

Além de Palmeiras e Flamengo, outros dois brasileiros figuram entre os dez primeiros colocados do ranking continental:

  • São Paulo – 6º lugar (25 pontos)
  • Botafogo – 10º lugar (21 pontos)

Dessa forma, o futebol brasileiro mantém forte presença na disputa pelas vagas sul-americanas.

Veja o ranking completo da Conmebol

  1. Palmeiras – 53 pontos
  2. Flamengo – 51 pontos
  3. LDU Quito – 44 pontos
  4. Racing Club – 35 pontos
  5. Estudiantes de La Plata – 35 pontos
  6. São Paulo – 25 pontos
  7. Vélez Sarsfield – 24 pontos
  8. Peñarol – 24 pontos
  9. River Plate – 23 pontos
  10. Botafogo – 21 pontos

Entenda como funciona a pontuação do ranking

A Fifa utiliza três critérios principais para definir o ranking classificatório:

  • Vitória: 3 pontos
  • Empate: 1 ponto
  • Avanço de fase: 3 pontos

Além disso, os bônus por avanço são concedidos conforme o clube progride no torneio continental.

Portanto, campanhas consistentes na Libertadores se tornam fundamentais para garantir vaga no Mundial.

Clubes já classificados para o Mundial de Clubes 2029

Até o momento, cinco equipes já garantiram classificação:

  • Paris Saint-Germain
  • Al Ahli
  • Pyramids FC
  • Flamengo
  • Cruz Azul

Palmeiras mira vaga inédita pelo ranking

Sem título continental recente que assegure classificação direta, o Palmeiras depende do ranking para buscar vaga no torneio.

Por isso, a liderança no levantamento coloca o clube em posição privilegiada.

Assim, o cenário atual reforça que o Palmeiras lidera ranking Mundial de Clubes 2029 e aparece como principal candidato brasileiro à classificação via ranking da Conmebol.

