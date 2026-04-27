O Palmeiras aparece na liderança do ranking da Conmebol por vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2029. A lista divulgada nesta segunda-feira mostra o clube paulista na ponta da corrida continental com 53 pontos.
Enquanto isso, o Flamengo ocupa a segunda posição com 51 pontos, embora já tenha vaga garantida no torneio após conquistar a Libertadores de 2025.
Flamengo está classificado; Brasil pode ter mais representantes
Apesar da liderança palmeirense, o Flamengo já assegurou presença no Mundial de Clubes 2029 por ter conquistado a Libertadores.
Além disso, o Brasil ainda sonha com quatro representantes no torneio.
No entanto, para isso acontecer, clubes brasileiros precisam conquistar as próximas três edições consecutivas da Libertadores, entre 2026 e 2028.
Assim, apenas times do Brasil poderiam levantar a taça nesse período.
São Paulo e Botafogo também aparecem no top 10
Além de Palmeiras e Flamengo, outros dois brasileiros figuram entre os dez primeiros colocados do ranking continental:
- São Paulo – 6º lugar (25 pontos)
- Botafogo – 10º lugar (21 pontos)
Dessa forma, o futebol brasileiro mantém forte presença na disputa pelas vagas sul-americanas.
Veja o ranking completo da Conmebol
- Palmeiras – 53 pontos
- Flamengo – 51 pontos
- LDU Quito – 44 pontos
- Racing Club – 35 pontos
- Estudiantes de La Plata – 35 pontos
- São Paulo – 25 pontos
- Vélez Sarsfield – 24 pontos
- Peñarol – 24 pontos
- River Plate – 23 pontos
- Botafogo – 21 pontos
Entenda como funciona a pontuação do ranking
A Fifa utiliza três critérios principais para definir o ranking classificatório:
- Vitória: 3 pontos
- Empate: 1 ponto
- Avanço de fase: 3 pontos
Além disso, os bônus por avanço são concedidos conforme o clube progride no torneio continental.
Portanto, campanhas consistentes na Libertadores se tornam fundamentais para garantir vaga no Mundial.
Clubes já classificados para o Mundial de Clubes 2029
Até o momento, cinco equipes já garantiram classificação:
- Paris Saint-Germain
- Al Ahli
- Pyramids FC
- Flamengo
- Cruz Azul
Palmeiras mira vaga inédita pelo ranking
Sem título continental recente que assegure classificação direta, o Palmeiras depende do ranking para buscar vaga no torneio.
Por isso, a liderança no levantamento coloca o clube em posição privilegiada.
Assim, o cenário atual reforça que o Palmeiras lidera ranking Mundial de Clubes 2029 e aparece como principal candidato brasileiro à classificação via ranking da Conmebol.
