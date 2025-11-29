O Flamengo volta a celebrar a Glória Eterna da Libertadores. O rubro-negro conquistou o título continental de 2025 ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado (29), em solo peruano, repetindo a façanha do filme de 2019.
Flamengo se consolida como maior brasileiro na Libertadores
Com a vitória, o Flamengo chega ao quarto título da Libertadores, ultrapassando Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, que têm três conquistas cada. O gol da decisão foi marcado por Danilo, na segunda etapa, tornando-se o terceiro jogador rubro-negro a balançar as redes em uma final, igualando ídolos como Zico e Gabigol.
Próximos desafios do rubro-negro
Com o título da Libertadores, o Flamengo garante mais uma oportunidade de disputar o Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá no Catar ainda nesta temporada. A equipe, comandada por Filipe Luís, busca manter o bom momento e ampliar ainda mais seu legado internacional.
Situação do Palmeiras após a final
O Palmeiras, por sua vez, terá que se concentrar no Campeonato Brasileiro para fechar o ano com título. Faltando duas rodadas para o fim, o Verdão é vice-líder e precisa vencer os jogos restantes, além de torcer por tropeços do Flamengo, atual líder.
O confronto deste sábado reforça a força do Flamengo no cenário sul-americano e mantém a tradição do clube como um dos maiores do continente.
*Com informações da CNN
