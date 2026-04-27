Presidência

Presidente volta a Brasília após alta e articula votações no STF e Congresso

Publicado em 27 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Brasília (DF) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna a Brasília neste domingo (26) após alta médica e inicia uma semana decisiva no Congresso Nacional, com pautas estratégicas para o governo.

O chefe do Executivo retoma a agenda política no Palácio do Planalto em meio a articulações para garantir apoio parlamentar.

Alta médica e retomada das atividades

Lula recebeu alta hospitalar na sexta-feira (24), após procedimentos no couro cabeludo e no punho realizados em São Paulo.

Segundo a equipe médica, ele não possui restrições para voltar ao trabalho, o que permitiu a retomada imediata dos compromissos oficiais.

Indicação ao STF movimenta o Senado

Um dos principais focos da semana será a análise da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.

A sabatina está prevista para quarta-feira (29) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com possibilidade de votação no plenário no mesmo dia.

A indicação enfrenta resistência, e o governo atua para consolidar votos favoráveis.

Congresso analisa veto sobre atos de 8 de janeiro

Na quinta-feira (30), o Congresso Nacional deve analisar o veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria de penas relacionadas aos atos de 8 de janeiro.

A oposição articula para derrubar o veto, o que pode representar um teste importante para a base governista.

Câmara discute proposta sobre jornada de trabalho

Na Câmara dos Deputados, a expectativa é pela instalação de uma comissão especial para debater o fim da escala 6×1.

A proposta é considerada sensível e pode gerar impacto em diferentes setores da economia.

Agenda inclui eventos por videoconferência

Nesta segunda-feira (27), Lula cumpre agenda por videoconferência a partir do Palácio da Alvorada.

Pela manhã, ele participa de evento sobre agricultura familiar em Andradina (SP), com foco na produção de leite.

À tarde, acompanha a inauguração do centro de radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente e anuncia ações para ampliar o atendimento no SUS.

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