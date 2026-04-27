Brasília (DF) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna a Brasília neste domingo (26) após alta médica e inicia uma semana decisiva no Congresso Nacional, com pautas estratégicas para o governo.
O chefe do Executivo retoma a agenda política no Palácio do Planalto em meio a articulações para garantir apoio parlamentar.
Alta médica e retomada das atividades
Lula recebeu alta hospitalar na sexta-feira (24), após procedimentos no couro cabeludo e no punho realizados em São Paulo.
Segundo a equipe médica, ele não possui restrições para voltar ao trabalho, o que permitiu a retomada imediata dos compromissos oficiais.
Indicação ao STF movimenta o Senado
Um dos principais focos da semana será a análise da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.
A sabatina está prevista para quarta-feira (29) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com possibilidade de votação no plenário no mesmo dia.
A indicação enfrenta resistência, e o governo atua para consolidar votos favoráveis.
Congresso analisa veto sobre atos de 8 de janeiro
Na quinta-feira (30), o Congresso Nacional deve analisar o veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria de penas relacionadas aos atos de 8 de janeiro.
A oposição articula para derrubar o veto, o que pode representar um teste importante para a base governista.
Câmara discute proposta sobre jornada de trabalho
Na Câmara dos Deputados, a expectativa é pela instalação de uma comissão especial para debater o fim da escala 6×1.
A proposta é considerada sensível e pode gerar impacto em diferentes setores da economia.
Agenda inclui eventos por videoconferência
Nesta segunda-feira (27), Lula cumpre agenda por videoconferência a partir do Palácio da Alvorada.
Pela manhã, ele participa de evento sobre agricultura familiar em Andradina (SP), com foco na produção de leite.
À tarde, acompanha a inauguração do centro de radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente e anuncia ações para ampliar o atendimento no SUS.
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