O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta sexta-feira (24), dois procedimentos médicos. Um deles foi para retirar uma lesão no couro cabeludo. O outro tratou uma tendinite no polegar.
Segundo o médico Roberto Kalil, as intervenções ocorreram sem intercorrências. Além disso, o chefe do Executivo deve receber alta ao meio-dia desta sexta.
Procedimentos simples e agenda suspensa
Os dois procedimentos são considerados simples e foram realizados ainda pela manhã. Por isso, a agenda do presidente foi esvaziada ao longo do dia.
Durante coletiva, Kalil informou que a previsão de retorno de Lula para Brasília segue mantida para domingo (26).
Além disso, o presidente deixará o hospital sem restrições. No entanto, deverá usar chapéu para proteger a área onde a lesão foi retirada.
Intervenções não afetam agenda política
Ainda conforme o cardiologista, os procedimentos realizados não devem interferir na campanha pré-eleitoral de Lula.
Entenda as cirurgias realizadas
A queratose é uma alteração da camada mais superficial da pele, conhecida como camada córnea. Ela pode apresentar hipertrofia e aspecto escamoso ou verrucoso.
Existem três tipos principais: queratose actínica, seborreica e folicular.
A actínica costuma surgir em áreas expostas ao sol, como face, orelhas, couro cabeludo, colo, mãos e antebraços. Quando aparece nos lábios, recebe o nome de queilite actínica.
A CNN conversou com a dermatologista Ana Carolina Sumam, que explica que este é o tipo mais preocupante. “A queratose que mais nos preocupa é a queratose actínica, pois ela pode evoluir para câncer de pele. Trata-se de uma lesão diretamente relacionada à exposição solar acumulada ao longo da vida.”
Tipos de queratose e características
Pessoas com pele clara, cabelos loiros ou avermelhados e olhos claros têm maior propensão ao surgimento dessas lesões. Em geral, elas aparecem como manchas avermelhadas ou amarronzadas, com textura áspera.
Por outro lado, a queratose seborreica é uma alteração não maligna. Ela apresenta formato circular ou irregular e coloração que varia do castanho ao preto. Além disso, surge com frequência na face e no tronco.
Já a queratose folicular se manifesta por pequenas máculas avermelhadas ou esbranquiçadas. Elas aparecem principalmente nos braços, pernas, nádegas e bochechas. Nesse caso, há acúmulo de queratina nos folículos pilosos, o que deixa a pele áspera e seca.
Sintomas mais comuns
A queratose pilar pode surgir em qualquer fase da vida, mas é mais comum na infância. Entre os principais sinais, estão:
- Pequenas elevações indolores na pele
- Regiões com textura áspera
- Pele seca nas áreas afetadas
- Piora em períodos de clima seco
- Sensação semelhante a “lixa” ao toque
Tratamentos variam conforme o tipo
A queratose seborreica, por ser benigna, nem sempre exige tratamento. No entanto, em casos de desconforto, pode ser removida por crioterapia, eletroterapia ou cauterização química — procedimento ao qual o presidente foi submetido.
Já a queratose pilar é tratada com agentes ceratolíticos, como o ácido salicílico, além de hidratação da pele.
Por fim, a queratose actínica exige atenção. Como pode evoluir para câncer de pele, recomenda-se tratamento. Entre as opções estão crioterapia, curetagem, uso de cremes específicos e, em alguns casos, cirurgia com análise laboratorial.
(*) Com informações da CNN Brasil
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