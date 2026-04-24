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Presidente retirou lesão no couro cabeludo e tratou tendinite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta sexta-feira (24), dois procedimentos médicos. Um deles foi para retirar uma lesão no couro cabeludo. O outro tratou uma tendinite no polegar.

Segundo o médico Roberto Kalil, as intervenções ocorreram sem intercorrências. Além disso, o chefe do Executivo deve receber alta ao meio-dia desta sexta.

Procedimentos simples e agenda suspensa

Os dois procedimentos são considerados simples e foram realizados ainda pela manhã. Por isso, a agenda do presidente foi esvaziada ao longo do dia.

Durante coletiva, Kalil informou que a previsão de retorno de Lula para Brasília segue mantida para domingo (26).

Além disso, o presidente deixará o hospital sem restrições. No entanto, deverá usar chapéu para proteger a área onde a lesão foi retirada.

Intervenções não afetam agenda política

Ainda conforme o cardiologista, os procedimentos realizados não devem interferir na campanha pré-eleitoral de Lula.

Entenda as cirurgias realizadas

A queratose é uma alteração da camada mais superficial da pele, conhecida como camada córnea. Ela pode apresentar hipertrofia e aspecto escamoso ou verrucoso.

Existem três tipos principais: queratose actínica, seborreica e folicular.

A actínica costuma surgir em áreas expostas ao sol, como face, orelhas, couro cabeludo, colo, mãos e antebraços. Quando aparece nos lábios, recebe o nome de queilite actínica.

A CNN conversou com a dermatologista Ana Carolina Sumam, que explica que este é o tipo mais preocupante. “A queratose que mais nos preocupa é a queratose actínica, pois ela pode evoluir para câncer de pele. Trata-se de uma lesão diretamente relacionada à exposição solar acumulada ao longo da vida.”

Tipos de queratose e características

Pessoas com pele clara, cabelos loiros ou avermelhados e olhos claros têm maior propensão ao surgimento dessas lesões. Em geral, elas aparecem como manchas avermelhadas ou amarronzadas, com textura áspera.

Por outro lado, a queratose seborreica é uma alteração não maligna. Ela apresenta formato circular ou irregular e coloração que varia do castanho ao preto. Além disso, surge com frequência na face e no tronco.

Já a queratose folicular se manifesta por pequenas máculas avermelhadas ou esbranquiçadas. Elas aparecem principalmente nos braços, pernas, nádegas e bochechas. Nesse caso, há acúmulo de queratina nos folículos pilosos, o que deixa a pele áspera e seca.

Sintomas mais comuns

A queratose pilar pode surgir em qualquer fase da vida, mas é mais comum na infância. Entre os principais sinais, estão:

Pequenas elevações indolores na pele

Regiões com textura áspera

Pele seca nas áreas afetadas

Piora em períodos de clima seco

Sensação semelhante a “lixa” ao toque

Tratamentos variam conforme o tipo

A queratose seborreica, por ser benigna, nem sempre exige tratamento. No entanto, em casos de desconforto, pode ser removida por crioterapia, eletroterapia ou cauterização química — procedimento ao qual o presidente foi submetido.

Já a queratose pilar é tratada com agentes ceratolíticos, como o ácido salicílico, além de hidratação da pele.

Por fim, a queratose actínica exige atenção. Como pode evoluir para câncer de pele, recomenda-se tratamento. Entre as opções estão crioterapia, curetagem, uso de cremes específicos e, em alguns casos, cirurgia com análise laboratorial.

(*) Com informações da CNN Brasil

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