AICME 2026

AICME 2026 reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir inovação e energia sustentável

Publicado em 27 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A AICME 2026 em Manaus será realizada entre os dias 27 e 29 de abril no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e reunirá pesquisadores, profissionais da indústria, estudantes e especialistas acadêmicos do Brasil e do exterior. O evento internacional vai discutir avanços em ciência dos materiais, energia sustentável e inovação tecnológica.

Além disso, a conferência é promovida pelo laboratório de Processamento de Materiais Avançados da Universidade Federal do Amazonas.

Conferência internacional amplia debate sobre energia sustentável

A AICME 2026 dá continuidade ao legado do Meeting on Materials for Energy Applications in Amazonas, realizado em 2024.

Dessa forma, o evento busca se consolidar como um fórum internacional permanente de discussão científica.

Além disso, a programação terá foco em soluções voltadas aos desafios energéticos globais e à transição energética.

Programação inclui palestras, plenárias e debates técnicos

Durante os três dias de evento, os participantes acompanharão uma agenda ampla e especializada.

Entre as atividades previstas estão:

sessões plenárias com especialistas internacionais;

palestras técnicas sobre inovação energética;

apresentações de pesquisas científicas;

debates com representantes da indústria.

Assim, o encontro deve aproximar academia, setor produtivo e instituições públicas.

Pesquisador do INDT apresenta estudos em impressão 3D

Entre os destaques da programação está o pesquisador Lucas Marques, do INDT.

Ele apresentará estudos sobre produção de filamentos para impressão 3D a partir de nanocompósitos.

Além disso, os materiais analisados incluem:

poli (ácido lático);

nanotubos de carbono;

óxido de grafeno.

Portanto, a pesquisa reforça o papel da manufatura avançada no desenvolvimento tecnológico sustentável.

Evento reúne referências mundiais em materiais e energia

A AICME 2026 em Manaus contará com a participação de especialistas de destaque internacional.

Entre os nomes confirmados estão:

Helena Braga;

Eduardo Deschamps;

Hudson Giovani Zanin;

Victoria Flexer.

Além deles, outros pesquisadores internacionais também integrarão a programação científica.

Manaus será palco de debates sobre o futuro da energia

Segundo a organização, a conferência vai além de um congresso acadêmico.

Isso porque o evento pretende estimular cooperação científica, gerar oportunidades de inovação e fomentar soluções aplicadas aos desafios energéticos da Amazônia e do mundo.

Consequentemente, Manaus ganhará destaque internacional no debate sobre energia sustentável.

INDT reforça protagonismo em inovação tecnológica

Ao sediar a AICME 2026 em Manaus, o INDT fortalece seu posicionamento como referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação na Região Norte.

Além disso, a realização do evento amplia a conexão entre ciência, indústria e tecnologia.

Dessa maneira, o instituto consolida sua atuação estratégica no avanço de soluções tecnológicas de alto impacto para o Brasil.

Leia mais: