A AICME 2026 em Manaus será realizada entre os dias 27 e 29 de abril no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e reunirá pesquisadores, profissionais da indústria, estudantes e especialistas acadêmicos do Brasil e do exterior. O evento internacional vai discutir avanços em ciência dos materiais, energia sustentável e inovação tecnológica.
Além disso, a conferência é promovida pelo laboratório de Processamento de Materiais Avançados da Universidade Federal do Amazonas.
Conferência internacional amplia debate sobre energia sustentável
A AICME 2026 dá continuidade ao legado do Meeting on Materials for Energy Applications in Amazonas, realizado em 2024.
Dessa forma, o evento busca se consolidar como um fórum internacional permanente de discussão científica.
Além disso, a programação terá foco em soluções voltadas aos desafios energéticos globais e à transição energética.
Programação inclui palestras, plenárias e debates técnicos
Durante os três dias de evento, os participantes acompanharão uma agenda ampla e especializada.
Entre as atividades previstas estão:
- sessões plenárias com especialistas internacionais;
- palestras técnicas sobre inovação energética;
- apresentações de pesquisas científicas;
- debates com representantes da indústria.
Assim, o encontro deve aproximar academia, setor produtivo e instituições públicas.
Pesquisador do INDT apresenta estudos em impressão 3D
Entre os destaques da programação está o pesquisador Lucas Marques, do INDT.
Ele apresentará estudos sobre produção de filamentos para impressão 3D a partir de nanocompósitos.
Além disso, os materiais analisados incluem:
- poli (ácido lático);
- nanotubos de carbono;
- óxido de grafeno.
Portanto, a pesquisa reforça o papel da manufatura avançada no desenvolvimento tecnológico sustentável.
Evento reúne referências mundiais em materiais e energia
A AICME 2026 em Manaus contará com a participação de especialistas de destaque internacional.
Entre os nomes confirmados estão:
- Helena Braga;
- Eduardo Deschamps;
- Hudson Giovani Zanin;
- Victoria Flexer.
Além deles, outros pesquisadores internacionais também integrarão a programação científica.
Manaus será palco de debates sobre o futuro da energia
Segundo a organização, a conferência vai além de um congresso acadêmico.
Isso porque o evento pretende estimular cooperação científica, gerar oportunidades de inovação e fomentar soluções aplicadas aos desafios energéticos da Amazônia e do mundo.
Consequentemente, Manaus ganhará destaque internacional no debate sobre energia sustentável.
INDT reforça protagonismo em inovação tecnológica
Ao sediar a AICME 2026 em Manaus, o INDT fortalece seu posicionamento como referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação na Região Norte.
Além disso, a realização do evento amplia a conexão entre ciência, indústria e tecnologia.
Dessa maneira, o instituto consolida sua atuação estratégica no avanço de soluções tecnológicas de alto impacto para o Brasil.
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