Álcool adulterado

Operação Aniversário Seguro mira venda ilegal de álcool etílico durante festividades no município

Publicado em 27 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A Polícia Civil apreendeu mais de 15 mil frascos de álcool adulterado em Itamarati durante a Operação Aniversário Seguro, deflagrada no domingo (26). A ação ocorreu no município do interior do Amazonas e teve como foco combater a comercialização irregular do produto durante as festividades de aniversário da cidade.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 68ª Delegacia Interativa de Polícia de Itamarati.

Operação mobilizou força-tarefa com órgãos de fiscalização

Além da Polícia Civil, a operação contou com apoio de diversos órgãos públicos.

Participaram da ação:

Vigilância Sanitária Municipal;

Polícia Militar do Amazonas;

Guarda Civil Municipal;

Secretaria de Segurança Municipal;

Ministério Público do Amazonas.

Dessa forma, as equipes intensificaram a fiscalização em estabelecimentos comerciais da cidade.

Investigação apontou venda de produto puro e adulterado

Segundo o delegado Kenny Rebouças, as investigações identificaram comerciantes suspeitos de vender álcool etílico irregular.

Além disso, denúncias indicavam que parte dos estabelecimentos comercializava o produto puro ou adulterado.

Por isso, as equipes realizaram diligências nos pontos suspeitos e retiraram imediatamente o material de circulação.

Cargas abasteceriam comércio durante festas da cidade

De acordo com a polícia, as denúncias também revelaram a chegada de grandes carregamentos de álcool etílico 70% e 96% ao município.

Segundo a investigação, os produtos abasteceriam o comércio local durante o período festivo.

Assim, a operação buscou impedir que os frascos fossem vendidos à população.

Venda de álcool adulterado pode gerar prisão de até 8 anos

A Polícia Civil alertou que comercializar álcool adulterado configura crime grave.

Conforme a legislação, a pena prevista varia de quatro a oito anos de reclusão.

Além disso, produtos com concentração acima do permitido para consumo humano são proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Produto irregular representa risco à saúde

Segundo as autoridades, o consumo de álcool adulterado ou com teor acima do permitido pode provocar:

intoxicação severa;

danos neurológicos;

falência orgânica;

morte em casos extremos.

Portanto, a apreensão do álcool adulterado em Itamarati busca proteger a saúde pública e reforçar o controle sobre produtos comercializados no município durante grandes eventos.

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