A Polícia Civil apreendeu mais de 15 mil frascos de álcool adulterado em Itamarati durante a Operação Aniversário Seguro, deflagrada no domingo (26). A ação ocorreu no município do interior do Amazonas e teve como foco combater a comercialização irregular do produto durante as festividades de aniversário da cidade.
A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 68ª Delegacia Interativa de Polícia de Itamarati.
Operação mobilizou força-tarefa com órgãos de fiscalização
Além da Polícia Civil, a operação contou com apoio de diversos órgãos públicos.
Participaram da ação:
- Vigilância Sanitária Municipal;
- Polícia Militar do Amazonas;
- Guarda Civil Municipal;
- Secretaria de Segurança Municipal;
- Ministério Público do Amazonas.
Dessa forma, as equipes intensificaram a fiscalização em estabelecimentos comerciais da cidade.
Investigação apontou venda de produto puro e adulterado
Segundo o delegado Kenny Rebouças, as investigações identificaram comerciantes suspeitos de vender álcool etílico irregular.
Além disso, denúncias indicavam que parte dos estabelecimentos comercializava o produto puro ou adulterado.
Por isso, as equipes realizaram diligências nos pontos suspeitos e retiraram imediatamente o material de circulação.
Cargas abasteceriam comércio durante festas da cidade
De acordo com a polícia, as denúncias também revelaram a chegada de grandes carregamentos de álcool etílico 70% e 96% ao município.
Segundo a investigação, os produtos abasteceriam o comércio local durante o período festivo.
Assim, a operação buscou impedir que os frascos fossem vendidos à população.
Venda de álcool adulterado pode gerar prisão de até 8 anos
A Polícia Civil alertou que comercializar álcool adulterado configura crime grave.
Conforme a legislação, a pena prevista varia de quatro a oito anos de reclusão.
Além disso, produtos com concentração acima do permitido para consumo humano são proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Produto irregular representa risco à saúde
Segundo as autoridades, o consumo de álcool adulterado ou com teor acima do permitido pode provocar:
- intoxicação severa;
- danos neurológicos;
- falência orgânica;
- morte em casos extremos.
Portanto, a apreensão do álcool adulterado em Itamarati busca proteger a saúde pública e reforçar o controle sobre produtos comercializados no município durante grandes eventos.
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