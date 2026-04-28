Operação

Deputado João Luiz questiona troca de aeronaves e possível impacto aos passageiros no trecho Manaus–Tabatinga

Publicado em 28 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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O deputado estadual João Luiz criticou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras por alterações na operação de voos no Amazonas. A principal queixa envolve o trecho entre Manaus e Tabatinga.

Segundo o parlamentar, a mudança prejudica passageiros que dependem do transporte aéreo na região.

Mudança de aeronaves gera questionamentos

A Azul informou que, a partir de junho, todos os voos entre Manaus e Tabatinga serão operados apenas com aeronaves modelo ATR. A empresa não prevê o retorno dos aviões Embraer nessa rota.

Para João Luiz, a decisão levanta preocupações. Ele afirma que os passageiros do Amazonas não podem receber tratamento inferior em comparação a outros estados.

Deputado cobra tratamento igual aos clientes

Durante discurso na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado foi direto. Ele disse que não aceita que consumidores da região sejam tratados como “de terceira categoria”.

João Luiz reforçou que os serviços precisam manter o mesmo padrão oferecido em estados como São Paulo e Rio de Janeiro.

Preço das passagens também preocupa

Outro ponto levantado foi o valor das passagens. O deputado questiona se a mudança de aeronaves pode encarecer os bilhetes.

No Amazonas, muitos municípios dependem exclusivamente do transporte aéreo. Por isso, qualquer alteração impacta diretamente a população.

Aleam deve convocar empresa para esclarecimentos

João Luiz informou que vai propor um requerimento para convocar representantes da Azul. A reunião deve ocorrer na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O objetivo é esclarecer as mudanças na operação e garantir mais transparência aos passageiros.

Discurso também destaca ações no esporte

Além do tema da aviação, o deputado ressaltou iniciativas do Governo do Estado na área esportiva. Ele destacou programas que incentivam atividade física e saúde.

Entre eles, citou ações voltadas à reabilitação pós-Covid-19 e projetos de inclusão social.

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