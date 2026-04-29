Amazonas

Motorista já havia sido orientado a não usar espaço reservado para pacientes

Um taxista avançou o carro contra um médico após uma discussão por vaga de estacionamento em uma clínica na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus, na terça-feira (28/04). A cena foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que o profissional precisa recuar para não ser atropelado.

De acordo com informações preliminares, o espaço onde ocorreu a confusão é destinado exclusivamente a pacientes. O motorista, que não era cliente, já havia sido orientado outras vezes a não utilizar o local.

Na ocasião, ao ser abordado por um vigilante, o taxista se recusou a sair e alegou que a área seria pública, o médico então tentou intervir, reforçando a sinalização e posicionando um marcador de vaga.

As imagens mostram que, ao se aproximar do veículo, o profissional é surpreendido quando o motorista arranca bruscamente, retorna a calçada e avança em sua direção. O médico consegue se afastar rapidamente e evita ser atingido.

Após a manobra, o taxista fugiu do local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado com Boletim de Ocorrência (BO) e deve ser investigado pela polícia.

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