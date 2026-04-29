Amazonas

Trecho já apresentava problemas e estava sinalizado com fitas

Um ônibus do transporte público foi “engolido” por uma cratera após o asfalto ceder na avenida Constantino Nery, em Manaus, nesta quarta-feira (29/04). O caso aconteceu em frente ao Terminal de Integração 1 (T1), no sentido bairro/centro, em um trecho que já apresentava problemas na pista.

Segundo testemunhas, motoristas que passavam pelo local já desviavam de um buraco que havia no meio da rua, que estava sinalizado com fitas. No entanto, no momento em que o ônibus passou, uma nova parte do asfalto não suportou o peso do veículo e acabou cedendo.

Com isso, uma segunda cratera se abriu e “engoliu” uma das rodas do ônibus, deixando o veículo inclinado.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas as pessoas que estavam no ônibus precisaram descer às pressas por causa do risco de o buraco aumentar ainda mais.

Esclarecimentos

Em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que uma vistoria técnica apontou que o afundamento da pista foi causado pelo desgaste na tubulação da rede de esgoto, que é de responsabilidade da concessionária Águas de Manaus. Ainda segundo a pasta, a área já havia sido sinalizada na noite anterior ao acidente.

A Seminf informou ainda que acompanha o trabalho da concessionária e pode atuar em conjunto, se necessário, para garantir a segurança e a recuperação da via.

Por conta do problema, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditou temporariamente o trecho, o que provocou mudanças no trânsito e nos itinerários do transporte público.

Os ônibus articulados deixaram de acessar o terminal durante a obra e passaram a seguir por rotas alternativas, enquanto os demais veículos foram desviados por outras ruas da região. Agentes de trânsito foram enviados ao local para orientar motoristas e organizar o fluxo.

A prefeitura reforça que a medida é temporária e necessária para garantir a segurança viária, a execução dos serviços de manutenção e a continuidade da operação do transporte coletivo com o menor impacto possível à população.

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