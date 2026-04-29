Explicação

O principal uso é no futebol e, pelas boas oportunidades de ganhos, cada vez mais os apostadores têm usado esse tipo de mercado.

Se você curte apostar em futebol e outros esportes, é bom aprender o que é handicap europeu. É um mercado que cria uma possível diferença antes, e o resultado da aposta é confirmado após um ajuste de placar. O principal uso é no futebol e, pelas boas oportunidades de ganhos, cada vez mais os apostadores têm usado esse tipo de mercado.

Tabela de handicap europeu

Para quem quer entender melhor como funciona o handicap europeu, vale a pena conferir alguns exemplos de apostas já finalizadas. Para ajudar com isso, segue uma tabela com diversos cenários e resultados:

Handicap Placar real Placar ajustado Resultado da aposta Time A (-1) 2 x 0 1 x 0 Vitória do Time A Time A (-1) 1 x 0 0 x 0 Empate Time A (-1) 2 x 1 1 x 1 Empate Time A (-1) 1 x 1 0 x 1 Vitória do Time B Time B (+1) 0 x 1 0 x 2 Vitória do Time B Time B (+1) 1 x 1 1 x 2 Vitória do Time B Time B (+1) 2 x 1 2 x 2 Empate Time B (+1) 3 x 1 3 x 2 Vitória do Time A

No handicap europeu 1×2, o empate também é um dos resultados possíveis. Diferentemente de outros jeitos de handicap, o europeu não envolve nenhum tipo de devolução.

Como funciona o handicap europeu | Exemplos práticos

A tabela já ajuda bastante, mas também é legal conhecer alguns detalhes práticos. Agora nos próximos parágrafos você vai conferir alguns exemplos e cenários para entender melhor.

Handicap europeu -3 ou 0:3

Com um handicap -3, o time escolhido começa com uma desvantagem. Pegando o Flamengo como exemplo, ele começaria o jogo com menos três gols contra. É como se começasse -3 a 0. Vencendo por 4 gols, é aposta ganha. Vencendo por 3, é empate. Se o Flamengo vencer por dois ou menos, empatar ou perder, a aposta é perdida.

Handicap europeu -2 ou 0:2

Neste cenário, o que é handicap europeu 0:2? Essa exibição só mostra como se o outro time tivesse 2 gols já. Ou seja, é como se fosse -2:0, hipotéticos. Imaginando o São Paulo com um handicap -2, precisaria vencer por 3 para levar a aposta. Por 2 é empate, e qualquer coisa diferente disso é derrota.

Handicap -1 ou 0:1

Em caso de um handicap europeu -1, qualquer vitória simples seria um empate, já que o resultado ajustado estaria com -1. Ou seja, precisa vencer com 2 gols de diferença para que a aposta seja vitoriosa. Qualquer outro cenário vai trazer aquele “red” na aposta.

Handicap +1 ou 1:0

Quando o valor é positivo, a lógica é inversa, e o time selecionado começa com um gol a mais. No handicap europeu +1, o Vasco começa com um gol de vantagem, como um exemplo. Se empatar ou vencer, a aposta ganha. Se perder por um, vira empate. Se perder por dois ou mais, perde.

Handicap +2 ou 2:0

Considerando um handicap europeu +2, pode-se usar um exemplo com o Grêmio, começando com dois gols de vantagem em relação ao Internacional, num hipotético Gre-Nal. Se o Grêmio vencer, empatar ou perder por um, o apostador ganha. Se perder por dois, vira empate. Se perder por três ou mais, o apostador perde.

Handicap +3 ou 3:0

No handicap europeu +3, Botafogo pode virar o exemplo da vez com três gols de vantagem sobre o adversário. Se vencer, empatar ou perder por até dois gols, a aposta será ganhadora. Se perder por exatamente três gols, será configurado o empate. Se perder por quatro ou mais, perde.

Melhor casa de apostas com handicap europeu

Algumas plataformas se destacam no mercado local quando o assunto é handicap. Este é o caso da Leon apostas, que traz milhares de eventos diários para apostas esportivas, incluindo todos os principais mercados do futebol e outros esportes. Confira outras vantagens da plataforma:

Cobertura para esportes tradicionais, eSports e esportes virtuais;

Ferramentas de apostas úteis, como dados estatísticos, criador de odds e múltiplas;

Pagamentos rápidos para depósitos e saques;

Atendimento 24 horas em português;

Sítio web mobile e aplicativo para Android.

Além da cobertura completa em esportes, a plataforma conta com cashback, VIP club e um pacote especial para novos jogadores. Após o registro, é possível receber até 20 apostas grátis de €15 para esportes.

Qual a diferença entre handicap europeu e asiático?

A principal diferença são os resultados possíveis. No handicap europeu são até três opções: vitória, empate ou derrota. Já no asiático são apenas duas, pois o empate pode devolver a aposta. Outra diferença é que o asiático usa linhas fracionadas, como -0.5 ou -0.25. Serve para evitar empates, porque não existe “meio gol”.

Como transformar o handicap europeu em asiático?

Para tentar “transformar” o handicap europeu em asiático, seria preciso tirar o empate usando duas linhas. Em vez de uma única aposta, você dividiria em handicaps asiáticos próximos e obtém 0.75 e 0.25. Assim, um resultado intermediário geraria meia derrota ou meia vitória, parecendo um pouco com o empate europeu.

Handicap europeu nas apostas esportivas — opções mais populares

Este tipo de aposta é explorado nas casas de apostas principalmente no futebol. Os eventos de futebol contam com seções específicas para handicap, com todos os modelos e variações disponíveis. Mas este não é o único esporte que o mercado é aplicado. Confira as principais modalidades exploradas no handicap europeu.

Futebol

Pela característica de poucos pontos (gols) e diferenças menores entre as equipes, o futebol é o preferido de quem gosta de apostar em handicap. Em casas completas como a Leon Bet, as apostas de futebol contam com handicap europeu e asiático, com muitas variações disponíveis. O futebol ainda permite outros handicaps por tempo ou em 3 vias.

Basquete

No basquete, o handicap ajusta a diferença de pontos entre as equipes, mas com variações muito maiores. Como não há empate, rola um formato fracionário. Se o Toronto Raptors na NBA tem -5.5, como um exemplo, precisa vencer por seis ou mais pontos. Se for +5.5, pode perder por cinco ou menos.

Tênis

No tênis, o handicap é aplicado em games ou sets, e também não tem possibilidade de empate após o resultado ajustado. Se o jogador tem -3.5 games, precisa vencer com quatro games de diferença. Com +3.5, pode perder por três ou menos.

Melhores dicas para apostar com handicap europeu

A primeira grande dica é utilizar uma casa de apostas confiável. Isso significa escolher uma plataforma legalizada, com alta cobertura de ligas e mercados. De novo vale a recomendação da Leon Bet que ainda traz pacotes de boas-vindas, ofertas de recarga, cashback, códigos promocionais e até programa de fidelidade. Afinal, tudo que pode ser usado para apostar de graça, deve ser aproveitado. Conheça outras dicas a seguir.

1. Avalie as equipes em disputa

O estudo é sempre o melhor começo. Para entender qual é o real valor de cada variação de handicap disponível, é importante analisar as equipes em confronto. Os principais pontos a serem avaliados são:

Qual é a equipe favorita;

Qual é a média de gols por partida de cada equipe;

Qual é o momento de cada equipe, se estão em boa ou má fase;

Quais foram os placares nos últimos jogos.

Outro ponto um pouco mais profundo é analisar as condições de elenco das equipes. Se o esquadrão está completo, se tem alguém lesionado, se o time será poupado ou não. Preste atenção a tudo que possa influenciar o palpite do handicap.

2. Consulte nossa tabela para acabar com suas dúvidas

A tabela apresentada no começo do texto conta com diversos cenários de apostas, placares comuns e os resultados ajustados. Isso pode ajudar a tirar qualquer dúvida sobre o handicap, como funciona, como se ajusta no final na partida, como analisar as probabilidades e como isso pode ser aplicado à aposta em questão.

3. Considere o local da partida

A questão de mandante e visitante também é muito importante. O favoritismo da partida, quando joga “em casa” ou “fora”, pode trazer diferentes oportunidades para o mercado de handicap. Veja dois cenários possíveis:

O favorito como mandante pode favorecer handicaps de -2 ou até -3, geralmente com boas odds;



O favorito como visitante também pode favorecer os handicaps. Uma entrada de -1 ou -2 pode, já podem trazer boas odds.

O handicap positivo também pode ser aplicado ao mandante menos favorito, com +1 e apoio no fato de estar como mandante. A mesma lógica se aplica ao visitante menos favorito.

4. Aposte na zebra

O handicap é um mercado que costuma pagar bem em resultados considerados improváveis. Vale a pena buscar times que têm poucas chances de ganhar e aplicar handicaps positivos para aumentar as chances de ganhar.

Conclusão

O handicap europeu é um mercado que vem ganhando cada vez mais a atenção de apostadores do mundo inteiro. Além dos mercados tradicionais de resultado final, totais e ambos marcam, esta alternativa permite a criação de cenários ajustados, com muitas variações e estratégias de apostas. Nas melhores casas de apostas, não faltam boas opções em mercados de handicap, tanto asiático, como europeu.

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