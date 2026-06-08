SELEÇÃO BRASILEIRA

Volante da Atalanta entra na lista final da Seleção Brasileira e comenta convocação nas redes sociais após corte de Wesley

O volante Éderson usou suas redes sociais para celebrar a convocação para a Copa do Mundo 2026. Após a lesão e a consequente desconvocação do lateral-direito Wesley, o meio-campista foi chamado por Carlo Ancelotti e se tornou o último integrante da lista da Seleção Brasileira para a disputa do torneio.

“Os planos de Deus são maiores que os meus, sempre”, publicou o atleta da Atalanta, equipe que disputa a Série A do Campeonato Italiano. Em seguida, acrescentou: “Honrado em fazer parte da maior seleção do mundo”.

Além disso, na mesma publicação, Éderson demonstrou apoio ao companheiro que ficou fora da competição. “Wesley, vamos estar sempre com você”, escreveu. Veja a postagem:

Quem é Éderson?

O nome de Éderson não figurava entre os mais citados para integrar a lista definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Embora tenha aparecido na primeira convocação de Carlo Ancelotti, divulgada em junho de 2025, o jogador não chegou a atuar.

Até o momento, soma três partidas com a camisa da Seleção Brasileira, todas sob o comando de Dorival Júnior. Atualmente na Atalanta, da Itália, o volante foi peça importante da equipe que terminou a última edição da Serie A na sétima colocação.

Último convocado da Seleção, Éderson celebra vaga na Copa do Mundo 2026 – Foto: Reprodução/Redes sociais.

O resultado garantiu vaga na fase preliminar da Liga Conferência 2026/27. Além disso, ele atuou como titular na campanha do título da Liga Europa em 2023/24, temporada em que o clube também foi vice-campeão da Copa da Itália.

Desde que chegou ao futebol italiano, Éderson acumula 180 jogos pela Atalanta, com 16 gols e seis assistências. O desempenho consistente ampliou sua valorização no mercado europeu.

Entre os clubes interessados está o Manchester United, que se aproxima de um acordo para contratar o volante. A possível chegada acontece após a saída de Casemiro, que deixou a equipe inglesa nesta temporada.

Trajetória no futebol brasileiro

Revelado pelo Desportivo Brasil em 2017, Éderson foi contratado pelo Cruzeiro, onde passou pelas categorias de base até estrear no time principal em 2019, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2020, transferiu-se para o Corinthians, onde disputou 25 partidas e marcou três gols. No ano seguinte, foi emprestado ao Fortaleza, onde ganhou espaço e visibilidade.

Seu desempenho chamou a atenção da Salernitana, da Itália, que o contratou em definitivo em 2022 por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões na cotação da época). Pouco tempo depois, a Atalanta investiu 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) para contar com o volante.

Último convocado da Seleção, Éderson celebra vaga na Copa do Mundo 2026 – Foto: Reprodução/Redes sociais.

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