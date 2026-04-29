A Polícia Civil apreendeu 15 motos roubadas em Itacoatiara durante operações realizadas na segunda e terça-feira (27 e 28) no município. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos.
Além disso, os policiais constataram que todos os veículos apresentavam sinais de adulteração.
Veículos estavam espalhados entre comunidade e área urbana
Segundo a investigação, quatro motocicletas estavam na comunidade de Lindóia.
As demais equipes localizaram os outros veículos na sede de Itacoatiara.
Dessa forma, a polícia conseguiu ampliar o alcance da operação e recuperar motos em diferentes pontos do município.
Polícia conduz suspeitos para prestar esclarecimentos
Embora os agentes não tenham efetuado prisões em flagrante, eles levaram à delegacia todas as pessoas encontradas com os veículos.
Assim, a autoridade policial abriu procedimentos para apurar a origem das motocicletas e identificar possíveis envolvidos nos crimes.
Investigação busca responsáveis por esquema criminoso
De acordo com a polícia, os sinais de adulteração reforçam a suspeita de uso irregular e possível ligação com esquema de receptação ou revenda clandestina.
Por isso, os investigadores continuam as diligências para identificar os responsáveis pelas adulterações e pelos roubos.
Motos passarão por perícia antes de devolução
Agora, a equipe policial mantém as motocicletas sob custódia para realização de perícia técnica.
Posteriormente, a polícia deverá identificar os proprietários legítimos para providenciar a restituição dos veículos.
Portanto, a operação que resultou na apreensão de 15 motos roubadas em Itacoatiara representa mais um avanço no combate ao furto, roubo e receptação de veículos no interior do Amazonas.