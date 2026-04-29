Apreensão

Veículos tinham sinais de adulteração e foram recuperados durante operação policial no interior do Amazonas

Publicado em 29 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Polícia Civil apreendeu 15 motos roubadas em Itacoatiara durante operações realizadas na segunda e terça-feira (27 e 28) no município. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos.

Além disso, os policiais constataram que todos os veículos apresentavam sinais de adulteração.

Veículos estavam espalhados entre comunidade e área urbana

Segundo a investigação, quatro motocicletas estavam na comunidade de Lindóia.

As demais equipes localizaram os outros veículos na sede de Itacoatiara.

Dessa forma, a polícia conseguiu ampliar o alcance da operação e recuperar motos em diferentes pontos do município.

Polícia conduz suspeitos para prestar esclarecimentos

Embora os agentes não tenham efetuado prisões em flagrante, eles levaram à delegacia todas as pessoas encontradas com os veículos.

Assim, a autoridade policial abriu procedimentos para apurar a origem das motocicletas e identificar possíveis envolvidos nos crimes.

Investigação busca responsáveis por esquema criminoso

De acordo com a polícia, os sinais de adulteração reforçam a suspeita de uso irregular e possível ligação com esquema de receptação ou revenda clandestina.

Por isso, os investigadores continuam as diligências para identificar os responsáveis pelas adulterações e pelos roubos.

Motos passarão por perícia antes de devolução

Agora, a equipe policial mantém as motocicletas sob custódia para realização de perícia técnica.

Posteriormente, a polícia deverá identificar os proprietários legítimos para providenciar a restituição dos veículos.

Portanto, a operação que resultou na apreensão de 15 motos roubadas em Itacoatiara representa mais um avanço no combate ao furto, roubo e receptação de veículos no interior do Amazonas.