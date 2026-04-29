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Evento apresentará projeto de ampliação e modernização do Bumbódromo em formato híbrido

Publicado em 29 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O Governo do Amazonas realizará uma audiência pública para apresentar o projeto do novo Bumbódromo de Parintins, obra que prevê a ampliação e modernização do Centro Cultural de Parintins. O evento acontecerá no dia 13 de maio de 2026, às 8h, em formato híbrido, com participação presencial e virtual.

Além disso, a iniciativa busca ampliar o diálogo entre poder público e sociedade sobre uma das obras mais aguardadas para o Festival de Parintins.

Inscrições para audiência do novo Bumbódromo de Parintins seguem até 8 de maio

Os interessados em participar devem se inscrever previamente entre 29 de abril e 8 de maio pelo site oficial da Seinfra: seinfra.am.gov.br/inscricoes

Além disso, o governo também receberá perguntas e sugestões antecipadas até a mesma data.

Participação presencial será no CETI Gláucio Gonçalves

Quem optar pela modalidade presencial participará da audiência no:

CETI Deputado Gláucio Gonçalves

Rua Fausto Bulcão, 1.286

Bairro São Vicente de Paula – Parintins (AM)

No entanto, o número de vagas presenciais seguirá o limite de capacidade física do espaço.

Formato online terá limite de mil participantes

Já os inscritos na modalidade virtual acompanharão a audiência pela plataforma Teams.

Nesse caso, a organização limitará a participação online a mil pessoas.

Após a inscrição, cada participante receberá um e-mail com confirmação e instruções de acesso.

Projeto busca modernizar estrutura do Festival de Parintins

Segundo o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a proposta visa adequar o espaço ao crescimento do festival.

Além disso, o projeto pretende melhorar segurança, eficiência operacional e qualidade técnica da estrutura.

Enquanto isso, o secretário de Cultura, Caio André Pinheiro destacou o impacto econômico da obra.

Público poderá assistir transmissão ao vivo

Quem quiser acompanhar apenas como ouvinte poderá assistir à audiência gratuitamente pelo canal oficial do Governo do Amazonas no YouTube: youtube.com/governodoamazonas

Portanto, a audiência sobre o novo Bumbódromo de Parintins marcará mais um passo no planejamento da obra que promete transformar a estrutura do principal palco do Festival Folclórico de Parintins.

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