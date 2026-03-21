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Projeto do Governo do Amazonas prevê modernização da arena, ampliação e reurbanização sem parar o festival

Durante o lançamento do 59º Festival Folclórico de Parintins, na sexta-feira (20), o governador Wilson Lima apresentou o projeto do novo Bumbódromo. A proposta, portanto, busca modernizar a principal arena cultural do estado e ampliar a capacidade turística e econômica do município.

De acordo com o governador, o objetivo é reposicionar o festival em um novo nível de estrutura. Além disso, o projeto inclui melhorias na urbanização do entorno.

“Nós vamos colocar o festival num outro patamar, vamos modernizar as instalações, vamos estabelecer aqui padrões internacionais em público em arenas, vamos ampliar o nosso projeto do Liceu de Artes, potencializar o turismo, a economia, vamos melhorar a urbanização aqui no entorno do Bumbódromo”, destacou o governador.

Foto: Divulgação

Novo complexo terá expansão e reordenamento urbano

O novo complexo será construído na mesma área do atual Bumbódromo, mas contará com expansão territorial e reorganização do entorno urbano. Para isso, o projeto prevê a desapropriação de imóveis dentro da área definida no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Dessa forma, o governo pretende garantir espaço adequado para uma estrutura moderna, segura e alinhada aos padrões internacionais de grandes arenas.

Participação social será etapa decisiva

Reforçando as próximas etapas, o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, destacou que o projeto entra agora em fase de participação social.

“A partir de agora, vamos preparar a audiência pública, que será uma etapa importante para o andamento dos trabalhos. Esse projeto é um marco na história do festival e vai ser de fundamental importância para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e o turismo, além de garantir, a partir da nova infraestrutura, o fortalecimento do Festival Folclórico de Parintins e da cultura regional”, afirmou Carlos Henrique.

Projeto inclui ampliação e preservação de espaços

Além da reconstrução da arena, o projeto prevê a ampliação da área do complexo. Também estão incluídas melhorias no entorno, reorganização viária e a manutenção de estruturas importantes, como o prédio dos camarotes e o Liceu de Artes e Ofícios.

Esses espaços serão preservados e integrados ao novo projeto, garantindo continuidade às atividades culturais.

Obras não vão interromper o festival

Uma das principais diretrizes é que as obras não interrompam o Festival de Parintins. Para isso, o cronograma foi estruturado em fases, com paralisações programadas durante o período do evento.

Assim, a proposta assegura a continuidade da festa e a manutenção do público ao longo dos anos.

Cronograma prevê conclusão até 2030

O projeto será executado em duas etapas. A fase de planejamento ocorre entre 2024 e 2026, incluindo elaboração de projetos técnicos, audiências públicas, licitações e desapropriações.

Já a execução está prevista para começar em 2027, com conclusão estimada para 2030, quando a nova arena deverá ser entregue.

Projeto foi construído com participação da sociedade

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, destacou que o projeto foi desenvolvido com base no diálogo com a população e os protagonistas da festa.

“O projeto do novo bumbódromo nasce a partir das necessidades dos dois bumbás, mas, sobretudo, ouvindo a sociedade civil, os parintinenses, afinal, essa genialidade nasce a partir deles. O governo Wilson Lima aumentou, e muito, o nível do festival a partir dos investimentos tanto na festa quanto na infraestrutura da cidade”, afirmou o secretário.

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