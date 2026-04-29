Bombeiro Mirim

IMMU promove ação educativa para 57 crianças e adolescentes do programa em Manaus

Publicado em 29 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A Prefeitura de Manaus promoveu uma ação de educação no trânsito para alunos do Bombeiro Mirim nesta quarta-feira (29), com a participação de 57 crianças e adolescentes atendidos pelo programa. A atividade ocorreu no Corpo de Bombeiros Militar, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da capital.

Além disso, a iniciativa reforça a conscientização sobre segurança viária entre o público infantojuvenil.

IMMU realiza palestras e dinâmicas educativas

Durante a programação, educadores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana conduziram palestras e atividades interativas.

Os participantes aprenderam noções básicas de trânsito, comportamento seguro nas vias e respeito às normas de circulação.

Dessa forma, a prefeitura busca inserir a educação viária no cotidiano dos jovens desde cedo.

Educação no trânsito Bombeiro Mirim fortalece formação cidadã

Segundo a educadora de trânsito Hanara Souza, a proposta vai além do ambiente escolar.

“Nosso objetivo é conscientizar desde cedo sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito”, afirmou.

Além disso, ela destacou que o aprendizado contribui para a formação de cidadãos mais responsáveis no futuro.

Programa atende crianças e adolescentes de 8 a 13 anos

O Programa Educacional Bombeiro Mirim atende jovens entre 8 e 13 anos com atividades de formação cidadã.

Entre as ações desenvolvidas estão:

Primeiros socorros

Salvamento aquático

Prevenção de incêndios

Educação para cidadania

Assim, o projeto fortalece o vínculo entre instituições públicas e comunidade.

Prefeitura reforça compromisso com segurança viária

Com a participação ativa dos estudantes, a ação reafirma o investimento da gestão municipal em políticas preventivas de trânsito.

Portanto, a iniciativa de educação no trânsito para alunos do Bombeiro Mirim amplia a conscientização sobre mobilidade segura e ajuda a formar futuros condutores e pedestres mais responsáveis.

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