A Prefeitura de Manaus promoveu uma ação de educação no trânsito para alunos do Bombeiro Mirim nesta quarta-feira (29), com a participação de 57 crianças e adolescentes atendidos pelo programa. A atividade ocorreu no Corpo de Bombeiros Militar, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da capital.
Além disso, a iniciativa reforça a conscientização sobre segurança viária entre o público infantojuvenil.
IMMU realiza palestras e dinâmicas educativas
Durante a programação, educadores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana conduziram palestras e atividades interativas.
Os participantes aprenderam noções básicas de trânsito, comportamento seguro nas vias e respeito às normas de circulação.
Dessa forma, a prefeitura busca inserir a educação viária no cotidiano dos jovens desde cedo.
Educação no trânsito Bombeiro Mirim fortalece formação cidadã
Segundo a educadora de trânsito Hanara Souza, a proposta vai além do ambiente escolar.
“Nosso objetivo é conscientizar desde cedo sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito”, afirmou.
Além disso, ela destacou que o aprendizado contribui para a formação de cidadãos mais responsáveis no futuro.
Programa atende crianças e adolescentes de 8 a 13 anos
O Programa Educacional Bombeiro Mirim atende jovens entre 8 e 13 anos com atividades de formação cidadã.
Entre as ações desenvolvidas estão:
- Primeiros socorros
- Salvamento aquático
- Prevenção de incêndios
- Educação para cidadania
Assim, o projeto fortalece o vínculo entre instituições públicas e comunidade.
Prefeitura reforça compromisso com segurança viária
Com a participação ativa dos estudantes, a ação reafirma o investimento da gestão municipal em políticas preventivas de trânsito.
Portanto, a iniciativa de educação no trânsito para alunos do Bombeiro Mirim amplia a conscientização sobre mobilidade segura e ajuda a formar futuros condutores e pedestres mais responsáveis.
Leia mais: