Oportunidade

Interessados poderão conferir carros, motocicletas e semirreboques antes do leilão on-line marcado para o dia 15 de junho.

Os interessados em participar do próximo leilão do Detran-AM já podem conferir os veículos disponíveis para arremate. A visitação dos 223 lotes começa nesta quarta-feira (10), das 9h às 16h, em Manaus.

O leilão reúne 34 carros, 187 motocicletas e dois semirreboques. Além disso, os interessados podem avaliar os veículos na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

Visitação ajuda na escolha dos lotes

Segundo o gerente operacional do Detran-AM, delegado Antônio Rondom, a visitação permite que os participantes conheçam as condições dos veículos antes de registrar os lances.

“Convidamos a todos os interessados que façam a visitação, para terem a percepção exata do estado de cada veículo, pois é importante frisar que os veículos são seminovos”, destacou.

Leilão ocorre pela internet

O Detran-AM promove o leilão exclusivamente pela internet na próxima segunda-feira (15). Os trabalhos começam às 9h.

Os participantes podem registrar lances pelo site da WR Leilões. Já o edital reúne informações completas sobre os lotes, as regras de participação e os demais detalhes do certame. Assim, os interessados conseguem analisar todas as condições antes do leilão.

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