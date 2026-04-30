País e mundo

Pai e criança não ficaram feridos

Um pai se jogou nos trilhos para salvar o filho durante a passagem de um trem em Bhairab, no Bangladesh. O caso aconteceu na terça-feira (28/04) e foi registrado em vídeo, que mostra o momento de desespero vivido pelos dois.

De acordo com informações preliminares, a criança caiu nos trilhos após escorregar do colo dos pais enquanto a família desembarcava de um trem. Ao perceber a situação, o pai pulou imediatamente para resgatar o filho, mas não conseguiu voltar para a plataforma antes da chegada de outra locomotiva.

Sem tempo para escapar, ele se encolheu junto com a criança no espaço entre os trilhos e a plataforma, enquanto o trem, com vários vagões, passava por cima deles. Após a passagem da locomotiva, testemunhas pularam nos trilhos para socorrer pai e filho.

Uma mulher, que seria a mãe da criança, aparece nas imagens abraçando o menino logo em seguida. Apesar do risco, os dois saíram ilesos.

Veja vídeo:

Pai deita nos trilhos durante passagem de trem para salvar vida do filho pic.twitter.com/LtN6wt0Qhf — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 30, 2026

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