Polícia

Vítima foi encontrada sem comida e ao redor de urina

Dois irmãos, de 44 e 46 anos, foram presos suspeitos de maus-tratos contra a própria mãe, uma idosa de 70 anos, durante a Operação Levítico II. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI) na quarta-feira (29/04), em Manaus.

Conforme a delegada Larissa Barreto, as investigações iniciaram após a equipe policial receber denúncia anônima sobre a idosa estar vivendo em situação de extrema vulnerabilidade, em local insalubre e supostamente negligenciada pelos filhos.

Durante a ação, os policiais encontraram a vítima sozinha, deitada apenas sobre a espuma de um colchão deteriorado, apoiado em uma estrutura de madeira improvisada.

De acordo com a polícia, o ambiente era insalubre, com presença de urina ao redor, já que o imóvel não possuía banheiro. Além disso, foi constatado que a idosa estava sem receber alimentação.

Foto: Divulgação/PC-AM

Diante do exposto, os filhos da vítima foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por exposição ao perigo a integridade e saúde da pessoa idosa.

A delegada destaca que a operação seguirá, dando cumprimento a outras diligências domiciliares em todas as zonas de Manaus, voltadas à apuração de denúncias recebidas pelos canais disque 100, 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e 197, da PC-AM.

Veja vídeo:

Irmãos são presos suspeitos de maus-tratos contra mãe idosa em Manaus pic.twitter.com/OnQKDqtV6S — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 30, 2026

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