A Prefeitura de Manaus realiza, nesta quinta-feira (30), uma operação especial para apoiar o Corre de Quinta Manaus, movimento que reúne milhares de corredores amadores. Nesta edição, o percurso ocorre quase integralmente na avenida Brasil, na zona Oeste da cidade.
Além disso, a gestão municipal intensifica o ordenamento viário para garantir segurança tanto aos participantes quanto aos demais usuários das vias.
IMMU mobiliza agentes para garantir segurança no evento
Para isso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana mobilizou cerca de 20 agentes de trânsito.
Durante a ação, as equipes realizam orientação de condutores e corredores, bem como monitoramento em tempo real.
Além disso, os agentes executam intervenções pontuais para manter a fluidez do tráfego e reduzir riscos de acidentes.
Segundo o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Lêda Júnior, a presença das equipes tornou-se essencial devido ao aumento da adesão ao evento.
Linhas de ônibus passam por alterações temporárias
Por outro lado, o Corre de Quinta Manaus também impacta o transporte público.
Por isso, algumas linhas de ônibus terão itinerários ajustados entre 21h e 22h30.
Entre elas estão:
- 008, 542 e 113
- 126, 130 e 127
- 013, 014 e 016
Enquanto isso, as linhas 001, 002, 110, 116, 119 e 129 seguirão normalmente, aguardando apenas a passagem dos corredores quando necessário.
Operação conta com apoio integrado de órgãos municipais
Além do IMMU, a ação envolve outros órgãos da prefeitura, o que amplia a estrutura de apoio ao evento.
Participam da operação:
- Guarda Municipal de Manaus
- Secretaria Municipal de Limpeza Urbana
- Secretaria Municipal de Infraestrutura
Dessa forma, o município garante não apenas a organização do trânsito, mas também a manutenção dos espaços utilizados.
Prefeitura reforça apoio à prática esportiva na cidade
Por fim, a Prefeitura de Manaus destaca que o objetivo é apoiar uma atividade que já faz parte da rotina da população.
Assim, ao estruturar o Corre de Quinta Manaus com suporte técnico, o município contribui para que a prática esportiva aconteça com mais segurança, organização e respeito às normas de trânsito.
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