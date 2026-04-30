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IMMU atua com agentes e mudanças no transporte para garantir segurança durante corrida na avenida Brasil

Publicado em 30 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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A Prefeitura de Manaus realiza, nesta quinta-feira (30), uma operação especial para apoiar o Corre de Quinta Manaus, movimento que reúne milhares de corredores amadores. Nesta edição, o percurso ocorre quase integralmente na avenida Brasil, na zona Oeste da cidade.

Além disso, a gestão municipal intensifica o ordenamento viário para garantir segurança tanto aos participantes quanto aos demais usuários das vias.

IMMU mobiliza agentes para garantir segurança no evento

Para isso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana mobilizou cerca de 20 agentes de trânsito.

Durante a ação, as equipes realizam orientação de condutores e corredores, bem como monitoramento em tempo real.

Além disso, os agentes executam intervenções pontuais para manter a fluidez do tráfego e reduzir riscos de acidentes.

Segundo o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Lêda Júnior, a presença das equipes tornou-se essencial devido ao aumento da adesão ao evento.

Linhas de ônibus passam por alterações temporárias

Por outro lado, o Corre de Quinta Manaus também impacta o transporte público.

Por isso, algumas linhas de ônibus terão itinerários ajustados entre 21h e 22h30.

Entre elas estão:

008, 542 e 113

126, 130 e 127

013, 014 e 016

Enquanto isso, as linhas 001, 002, 110, 116, 119 e 129 seguirão normalmente, aguardando apenas a passagem dos corredores quando necessário.

Operação conta com apoio integrado de órgãos municipais

Além do IMMU, a ação envolve outros órgãos da prefeitura, o que amplia a estrutura de apoio ao evento.

Participam da operação:

Guarda Municipal de Manaus

Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Dessa forma, o município garante não apenas a organização do trânsito, mas também a manutenção dos espaços utilizados.

Prefeitura reforça apoio à prática esportiva na cidade

Por fim, a Prefeitura de Manaus destaca que o objetivo é apoiar uma atividade que já faz parte da rotina da população.

Assim, ao estruturar o Corre de Quinta Manaus com suporte técnico, o município contribui para que a prática esportiva aconteça com mais segurança, organização e respeito às normas de trânsito.

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