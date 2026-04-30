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Criação da Sonho & Negócios surgiu a partir da percepção de uma lacuna na cobertura de histórias empreendedoras fora dos grandes centros econômicos

A recente expansão da Sonho & Negócios (S&N) no ambiente digital tem chamado atenção no cenário de mídia e empreendedorismo. Em entrevista concedida ao jornal Em Tempo, o diretor geral da iniciativa, Davi Santiago, detalhou a proposta editorial da plataforma e os desdobramentos de seus projetos, que hoje vão além da produção de conteúdo e passam a integrar um ecossistema envolvendo mídia, educação e soluções digitais para negócios.

Segundo Santiago, a criação da Sonho & Negócios surgiu a partir da percepção de uma lacuna na cobertura de histórias empreendedoras fora dos grandes centros econômicos. Ele afirma que a proposta da plataforma é ampliar o registro dessas trajetórias, muitas vezes pouco documentadas no cenário tradicional de mídia.

“Existe uma concentração de visibilidade em determinados polos. A S&N surge como uma tentativa de registrar histórias que já existem, mas que ainda não foram documentadas com consistência”, declarou.

A partir dessa diretriz editorial, a S&N passou a produzir conteúdos voltados a empreendedores, pequenos negócios e iniciativas locais, com foco em trajetórias reais e no desenvolvimento do ecossistema econômico regional.

Com o crescimento da plataforma, novos projetos foram estruturados internamente para atender demandas identificadas ao longo da produção editorial. De acordo com o diretor, muitos empreendedores enfrentam desafios que vão além da visibilidade, envolvendo também organização digital, posicionamento de marca e acesso à informação estratégica.

Um dos desdobramentos desse processo é a S&N Educação, voltada à produção de conteúdos formativos sobre empreendedorismo e gestão. A iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento básico para quem deseja iniciar ou estruturar um negócio.

“Nem todo mundo começa com acesso à informação. A educação entra como base para que mais pessoas possam entender o mercado e construir algo próprio”, afirmou Santiago.

Outro projeto derivado é a S&N Agency, que atua na estruturação da presença digital de empresas já consolidadas, mas com baixa visibilidade online. A proposta é organizar comunicação, posicionamento e presença digital de negócios em diferentes estágios de maturidade.

“Muitos negócios já funcionam bem, mas não estão posicionados no digital. A agência vem para organizar essa presença”, explicou.

A iniciativa também inclui o projeto The Name S&N, voltado ao registro e organização de informações sobre perfis, empresas e trajetórias profissionais. O objetivo é criar uma base estruturada de dados e referências que possa apoiar consultas e registros futuros.

“Hoje, muitas informações estão dispersas. A ideia é organizar e registrar com padrão”, disse o diretor.

Ao comentar o futuro da Sonho & Negócios, Davi Santiago destacou que o crescimento da plataforma deve ocorrer de forma gradual, com foco em consistência editorial e construção de credibilidade ao longo do tempo. Segundo ele, a autoridade de um projeto de mídia não está no volume de produção, mas na continuidade e qualidade das entregas.

“Autoridade não vem de volume, mas de consistência. É um processo que se constrói com o tempo”, afirmou.

A S&N se insere em um contexto mais amplo de plataformas digitais independentes que buscam integrar conteúdo informativo, educação e soluções práticas voltadas ao empreendedorismo. O modelo adotado pela iniciativa combina produção editorial e desenvolvimento de projetos paralelos com foco em impacto no ecossistema de negócios.

Com isso, a Sonho & Negócios avança na consolidação de um modelo híbrido, que conecta informação, formação e presença digital, acompanhando transformações recentes no consumo de conteúdo e na estruturação de negócios no ambiente online.

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