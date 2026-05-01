Obras públicas

Investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura já geraram mais de 200 mil empregos no estado

As obras públicas impulsionam empregos no Amazonas e reforçam o papel estratégico da construção civil na economia estadual. No Dia do Trabalhador, os dados mostram que investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e mobilidade urbana têm ampliado a oferta de vagas e aquecido diversos setores produtivos.

De acordo com levantamento apresentado pelo engenheiro civil Marcellus Campêlo, programas executados pelo Governo do Amazonas já geraram mais de 200 mil empregos diretos e indiretos entre 2019 e março de 2026.

Construção civil ganha força com investimentos públicos no estado

Segundo especialistas do setor, a construção civil representa entre 10% e 15% dos empregos gerados no Brasil. No entanto, na Região Norte, a dependência de obras públicas torna esse impacto ainda maior.

Além disso, o Amazonas apresenta menor diversificação econômica em comparação com outras regiões, o que amplia a importância dos investimentos estatais como vetor de geração de renda e emprego.

Obras públicas ampliam oportunidades para diferentes perfis profissionais

Outro fator relevante é que a construção civil absorve trabalhadores com diferentes níveis de qualificação.

Dessa forma, o setor cria oportunidades para profissionais em busca do primeiro emprego, trabalhadores operacionais e técnicos especializados. Como resultado, o impacto social das obras públicas se expande para diversas camadas da população.

Programas habitacionais e de saneamento lideram geração de vagas

Entre os principais projetos responsáveis pelo avanço do emprego no estado estão:

Prosamin+ e Prosai

Os programas de saneamento e urbanização executados pela UGPE concentram grandes obras de infraestrutura e habitação em Manaus, Maués e Parintins.

Amazonas Meu Lar

O maior programa habitacional do estado também impulsiona fortemente o setor imobiliário e a construção civil.

Além disso, o programa oferece subsídios de até R$ 35 mil para entrada de imóveis, ampliando o acesso à moradia e estimulando novos empreendimentos.

Mercado imobiliário registra crescimento expressivo em Manaus

Dados do Sinduscon-AM e da Ademi-AM apontam que Manaus movimentou R$ 3,4 bilhões em vendas de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida em 2025.

Esse resultado representa crescimento de 24% em relação ao ano anterior.

Consequentemente, o avanço do mercado imobiliário intensificou a contratação de mão de obra nos canteiros de obras e em toda a cadeia produtiva do setor.

Infraestrutura urbana também amplia geração de empregos

Além da habitação, os investimentos em infraestrutura urbana têm impacto direto na criação de vagas.

Entre os programas de destaque estão:

Asfalta Amazonas , com obras de pavimentação e recapeamento

, com obras de pavimentação e recapeamento Ilumina+, responsável pela modernização da iluminação pública no interior

Ambas as iniciativas ampliam a contratação de trabalhadores e movimentam fornecedores, prestadores de serviço e empresas terceirizadas.

Investimento público reforça impacto social no Dia do Trabalhador

No contexto do Dia do Trabalhador, o avanço desses projetos evidencia como políticas públicas estruturadas podem gerar resultados concretos além da entrega de obras.

Assim, o Amazonas consolida a construção civil como um dos principais motores da geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico no estado.

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