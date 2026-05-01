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Conclusão de manutenção emergencial no sistema Mundo Novo permite normalização gradual do fornecimento em bairros da capital

A manutenção emergencial elétrica no sistema Mundo Novo foi concluída na noite de quinta-feira (30), permitindo o início da retomada do abastecimento de água em áreas de Manaus, principalmente na zona norte da capital.

Com a conclusão do serviço, a expectativa é que os bairros localizados em regiões mais baixas tenham o fornecimento restabelecido ainda nesta sexta-feira (1º).

Normalização do abastecimento será gradual

Segundo a concessionária Águas de Manaus, o sistema entrou em processo de normalização gradual após o fim da manutenção.

Inicialmente, a água começa a chegar às áreas de menor altitude. Já os bairros situados em regiões mais elevadas devem ter o abastecimento regularizado ao longo de sábado (2).

Além disso, a concessionária reforçou que a recuperação completa da pressão na rede ocorre de forma progressiva.

Carros-pipa seguem atendendo moradores

Enquanto o abastecimento não é totalmente restabelecido, a distribuição de água por meio de carros-pipa continua para reduzir os impactos causados pela interrupção.

Em algumas localidades, moradores enfrentam a falta de água há cerca de quatro dias.

Por isso, a concessionária orienta os clientes que precisarem de atendimento a entrar em contato pelos canais oficiais.

Canais de atendimento seguem disponíveis

Os moradores podem solicitar informações ou atendimento pelo telefone e WhatsApp no número 0800-092-0195.

Além disso, a concessionária mantém atendimento pelo site oficial para suporte e acompanhamento das demandas.

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