programação

Marca realiza ações com brindes, experimentação e personalização de presentes em três shoppings da capital

O Boticário realiza uma programação especial de Dia das Mães em Manaus com ações de experimentação, brindes exclusivos e personalização de presentes em três shoppings da capital. A iniciativa segue até o dia 10 de maio e busca tornar a escolha do presente ainda mais afetiva e personalizada.

Com a campanha, a marca amplia a conexão com os consumidores e reforça sua presença em diferentes regiões da cidade.

Ações acontecem em três shoppings da capital

A programação acontece no Amazonas Shopping, Shopping Grande Circular e Manauara Shopping, com datas específicas em cada espaço.

O Amazonas Shopping recebe a ativação até o dia 3 de maio. Em seguida, a programação segue para o Shopping Grande Circular, entre os dias 4 e 9 de maio. Depois, a ação chega ao Manauara Shopping, onde permanece de 6 a 10 de maio.

Com isso, a marca amplia o alcance da campanha e aproxima o público de experiências que unem experimentação, afeto e personalização.

Consumidores terão brindes e personalização de presentes

Durante a visita aos estandes, os consumidores poderão conhecer os kits exclusivos da campanha e experimentar produtos da marca.

Além disso, quem participar da ação terá acesso a cupons de desconto e à dinâmica de personalização de presentes.

O principal destaque da campanha é o brinde exclusivo. Em compras acima de R$ 270, o consumidor recebe um bag charm com pingentes para customizar o presente.

Para participar das experiências, é necessário realizar cadastro no Beautybox, programa de fidelidade do Grupo Boticário.

Espaço terá estação para cartões personalizados

Os estandes também contarão com uma “Gift Station”, espaço criado para personalização de cartões e embalagens.

No local, os visitantes terão acesso a canetinhas, iluminadores, carimbos e adesivos para criar mensagens e deixar o presente ainda mais especial.

Segundo Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing e Comunicação regional do Grupo Boticário, a proposta é fortalecer a relação da marca com os consumidores por meio de experiências.

“Como marca preferida para presentear, celebrar o amor significa ir além do presente físico. Queremos nos conectar com os consumidores e proporcionar uma experiência completa e especial ao comprar os presentes para esta data, reforçando nossos laços. Ao levarmos esta ativação para Manaus, criamos um convite para que as pessoas experimentem o carinho em cada detalhe, aproximando nossos produtos da rotina e dos sentimentos dos amazonenses.”, pontua a diretora.

Confira a programação

Amazonas Shopping

Endereço: Avenida Djalma Batista, 482 – Chapada

Data: até 3 de maio

Horário: conforme funcionamento do shopping

Evento gratuito e aberto ao público

Shopping Grande Circular

Endereço: Avenida Autaz Mirim, 6100 – São José Operário

Data: de 4 a 9 de maio

Horário: conforme funcionamento do shopping

Evento gratuito e aberto ao público

Manauara Shopping

Endereço: Avenida Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis

Data: de 6 a 10 de maio

Horário: conforme funcionamento do shopping

Evento gratuito e aberto ao público

Leia mais: