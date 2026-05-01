Mãos à Ópera

Projeto “Mãos à Ópera” promove experiência sensorial e interativa para crianças durante o Festival Amazonas de Ópera

Com a proposta de ampliar o acesso à música clássica e formar novos públicos, o Festival Amazonas de Ópera (FAO) realiza, nesta sexta-feira (1º), o projeto “Mãos à Ópera”. A iniciativa transforma crianças em protagonistas de uma experiência imersiva no universo lírico.

A atividade acontece às 17h, no Teatro Amazonas, com entrada gratuita. Além disso, o acesso ao espaço seguirá a ordem de chegada, sem necessidade de reserva.

Projeto aproxima crianças do universo da ópera

O projeto convida o público infantil a conhecer a ópera de forma prática e interativa. Durante a atividade, as crianças exploram elementos do espetáculo lírico por meio do corpo e da voz.

Além disso, a proposta inclui recursos de palhaçaria para tornar a experiência mais acessível e estimular o envolvimento do público.

“No ‘Mãos à Ópera’, as crianças entram na ópera participando ativamente de dinâmicas conduzidas em cena. A presença da palhaçaria ajuda a criar um ambiente de abertura e jogo, facilitando esse envolvimento e ampliando a experiência”, explicou.

Espetáculo oferece experiência sensorial inclusiva

O projeto também aposta em uma adaptação sensorial para ampliar a inclusão do público. Por isso, a atividade disponibiliza pranchas de comunicação alternativa e abafadores de ruído, conforme a necessidade dos participantes.

Além da interação, a proposta busca transformar o contato com a ópera em uma vivência concreta e compartilhada.

“O contato com a ópera acontece de forma concreta, sensorial e compartilhada, não apenas como observação, mas como vivência”, acrescentou Daniella Carvalho.

Festival Amazonas de Ópera movimenta cultura e economia criativa

Com direção artística do maestro Luiz Fernando Malheiro, o Festival Amazonas de Ópera é considerado o maior do gênero na América Latina. A programação reúne espetáculos que ampliam o acesso à ópera e fortalecem a economia criativa local.

Realizado com recursos da Lei Rouanet e patrocínio do Bradesco, o festival conta com organização do Fundo do Festival em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A programação completa do festival está disponível no perfil oficial do evento no Instagram: @festivalamazonasdeopera.

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