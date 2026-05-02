Manaus (AM) – Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado (2) no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus. Por volta das 5h40, um veículo de passeio e um ônibus do transporte coletivo colidiram frontalmente na Avenida Cristã, deixando duas pessoas em estado grave.
Invasão de pista e colisão frontal
Testemunhas que presenciaram o acidente informaram que dois homens, que ainda não tiveram as identidades reveladas, trafegavam em um Chevrolet Celta preto quando o condutor perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu em cheio o ônibus, que seguia em sua rota regular.
Com a força do impacto, a frente do carro de passeio ficou completamente destruída. Os dois ocupantes do Celta sofreram ferimentos severos e precisaram de socorro imediato.
Atendimento e fluxo no local
Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam os feridos para um hospital da capital. Até o fechamento desta matéria, não foram divulgados boletins médicos oficiais sobre o quadro de saúde das vítimas.
O acidente gerou um grande congestionamento na Avenida Cristã durante o início da manhã, dificultando a passagem de outros veículos. Agentes de trânsito atuaram na área, e a remoção dos veículos foi concluída por volta das 7h, liberando o fluxo no bairro Novo Israel.
As circunstâncias exatas que levaram o motorista a invadir a pista contrária serão investigadas pelas autoridades competentes.
