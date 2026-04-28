Acidente

Viatura saiu da pista e caiu em igarapé na Transamazônica durante missão com apoio do Ibama.

Um sargento da Força Nacional morreu em um grave acidente envolvendo uma viatura oficial na BR-230, a rodovia Transamazônica, no sul do Amazonas, na tarde desta terça-feira (28). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima foi identificada como Emanuel Dias Santos, do Pará. Ele integrava um comboio formado por três viaturas da Força Nacional e veículos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em missão de apoio a operações ambientais na região.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 13h40, no km 180 da rodovia, entre os municípios de Apuí (AM) e Porto Velho (RO), quando uma das viaturas perdeu o controle, saiu da pista, desceu uma ribanceira e caiu em um igarapé.

Além de Emanuel, estavam no veículo a sargento Shirley Maranhão Araújo Herklotz e o condutor da viatura, que foram resgatados com vida. O sargento não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. A Força Nacional deve divulgar novas informações sobre o caso nas próximas horas.

Leia mais

Crianças envenenadas com chumbinho: mãe e padrasto são indiciados