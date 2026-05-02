Programa

Programa da Prefeitura de Manaus reúne gestores para alinhar ações e fortalecer atendimento à população.

O prefeito Renato Junior realizou a primeira edição do programa “Conecta+ Manaus”, com um encontro para alinhamento e planejamento de ações e integração entre as pastas municipais, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população.

Participaram do evento secretários, subsecretários e diretores de área, que discutiram e alinharam as principais demandas da gestão municipal.

“Durante o ‘Conecta+ Manaus’, pudemos conectar o melhor de cada participante, com o objetivo de que isso chegue a todos os servidores da prefeitura e tenhamos como resultado o aprimoramento da prestação de serviço à população”, destacou o prefeito Renato Junior.

O programa, realizado nos dias 29 e 30 de abril, fomentou a troca de conhecimentos, estimulou a inovação e potencializou o crescimento pessoal e profissional dos servidores.

O “Conecta+ Manaus” é um dos programas da gestão municipal que é voltado para o aperfeiçoamento do serviço público, promovendo integração e o desenvolvimento contínuo dos servidores municipais de diversas áreas e setores da gestão.

Nos últimos dois dias, o programa promoveu bastante conhecimento, onde os participantes acompanharam palestras e dinâmicas focadas em liderança, integração e autoconhecimento.

O titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Heliatan Botelho, explicou a criação do programa e o que representa para a prefeitura.

“O Conecta+ foi criado na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) durante o período em que estive como subsecretário, sendo idealizado pelo então secretário Renato Junior, em 2022, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores. Hoje, o projeto evolui, ganha dimensão estratégica e se consolida como um instrumento de fortalecimento da gestão pública, integrando pessoas, ideias e experiências para gerar resultados cada vez mais eficientes para a cidade”, afirmou.

O “Conecta+ Manaus” também discutiu demandas atuais da gestão municipal e o planejamento de cada pasta, proporcionando alinhamento estratégico entre as ações da prefeitura.

“Foram momentos primorosos em que pudemos conhecer a fundo todas as secretarias e suas ações e projetos, para que juntos alinhássemos da melhor forma o time da Prefeitura de Manaus”, celebrou a assessora de comunicação da Manaus Previdência, Renata Felix.

‘Gente que Trabalha’

Durante o “Conecta+ Manaus” foi apresentado o conceito do novo slogan da gestão “Gente que Trabalha”, destacando o papel das pessoas na construção dos avanços da cidade.

A mudança mantém a continuidade do compromisso com resultados, antes representado pelo mote “O trabalho não para”, e amplia o foco para quem torna esse trabalho possível: servidores públicos e cidadãos.

Mais do que uma assinatura institucional, o novo slogan reforça a valorização de profissionais dedicados, que atuam diariamente para melhorar a vida da população e evidencia que o desenvolvimento da cidade é resultado do esforço coletivo.

Com o novo posicionamento, a gestão reafirma que o trabalho segue como prioridade, agora com ainda mais atenção às pessoas que fazem Manaus acontecer.

“Nós somos gente que trabalha por gente e que faz acontecer. Não é apenas sobre um novo slogan de gestão. É trabalho que transforma vidas, que dialoga e que entende com respeito e verdade. O ‘Conecta+ Manaus’ está totalmente alinhado a este propósito. Tivemos essa edição para que, juntos, busquemos o aprimoramento das nossas ações e serviços para a nossa população e a cidade de Manaus”, detalhou a titular da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Camila Silva.

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