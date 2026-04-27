Tapa-buracos

Prefeitura intensificará recuperação de vias e limpeza pública após chuvas

Publicado em 27 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O prefeito Renato Junior anunciou nesta segunda-feira (27) uma megaoperação de tapa-buracos em Manaus, além de reforço na limpeza pública em toda a capital. A prefeitura pretende intensificar os serviços assim que o período de chuvas mais fortes diminuir.

O anúncio ocorreu durante entrevista concedida à rádio e TV Tiradentes, no programa Manhã de Notícias.

Megaoperação de tapa-buracos começará pelas principais vias

Segundo Renato Junior, a megaoperação de tapa-buracos em Manaus começará pelos corredores viários mais movimentados da cidade.

Em seguida, as equipes avançarão para ruas paralelas, vias secundárias e, posteriormente, para o interior dos bairros.

Dessa forma, a prefeitura pretende ampliar o alcance das obras e atender áreas mais afetadas pelos danos provocados pelas chuvas.

Prefeitura reforçará limpeza pública e ações educativas

Além da recuperação asfáltica, a gestão municipal também ampliará o cronograma de limpeza urbana.

Conforme o prefeito, a prefeitura intensificará ações educativas para conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo.

Assim, o município busca reduzir problemas como entupimento de bueiros, alagamentos e poluição de igarapés.

Renato Junior promete gestão presente nos bairros

Durante a entrevista, Renato Junior afirmou que pretende manter atuação direta nas ruas da cidade.

Além disso, destacou que quer ser reconhecido por acompanhar de perto os problemas enfrentados pela população.

Segundo o prefeito, a meta é avançar gradualmente na solução das demandas urbanas de Manaus.

Obras devem acelerar com fim do inverno amazônico

Com a aproximação do fim do período chuvoso, a expectativa da prefeitura é acelerar o cronograma de obras em toda a capital.

Portanto, a megaoperação de tapa-buracos em Manaus deve marcar a intensificação das ações de infraestrutura da gestão municipal nas próximas semanas.

Leia mais: