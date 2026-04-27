O prefeito Renato Junior anunciou nesta segunda-feira (27) uma megaoperação de tapa-buracos em Manaus, além de reforço na limpeza pública em toda a capital. A prefeitura pretende intensificar os serviços assim que o período de chuvas mais fortes diminuir.
O anúncio ocorreu durante entrevista concedida à rádio e TV Tiradentes, no programa Manhã de Notícias.
Megaoperação de tapa-buracos começará pelas principais vias
Segundo Renato Junior, a megaoperação de tapa-buracos em Manaus começará pelos corredores viários mais movimentados da cidade.
Em seguida, as equipes avançarão para ruas paralelas, vias secundárias e, posteriormente, para o interior dos bairros.
Dessa forma, a prefeitura pretende ampliar o alcance das obras e atender áreas mais afetadas pelos danos provocados pelas chuvas.
Prefeitura reforçará limpeza pública e ações educativas
Além da recuperação asfáltica, a gestão municipal também ampliará o cronograma de limpeza urbana.
Conforme o prefeito, a prefeitura intensificará ações educativas para conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo.
Assim, o município busca reduzir problemas como entupimento de bueiros, alagamentos e poluição de igarapés.
Renato Junior promete gestão presente nos bairros
Durante a entrevista, Renato Junior afirmou que pretende manter atuação direta nas ruas da cidade.
Além disso, destacou que quer ser reconhecido por acompanhar de perto os problemas enfrentados pela população.
Segundo o prefeito, a meta é avançar gradualmente na solução das demandas urbanas de Manaus.
Obras devem acelerar com fim do inverno amazônico
Com a aproximação do fim do período chuvoso, a expectativa da prefeitura é acelerar o cronograma de obras em toda a capital.
Portanto, a megaoperação de tapa-buracos em Manaus deve marcar a intensificação das ações de infraestrutura da gestão municipal nas próximas semanas.
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