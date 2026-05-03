Execução

Ele já havia sido baleado dentro de casa e foi alvo de novos disparos enquanto recebia atendimento médico.

Praia Grande (SP) – Um homem de 31 anos foi executado a tiros na tarde de sábado (2) enquanto era atendido dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu em Praia Grande, no litoral paulista, e a vítima era o principal suspeito de ter assassinado o próprio enteado, uma criança de oito anos, no dia anterior.

A execução no atendimento

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a sequência de violência começou ainda dentro da residência do suspeito, no bairro São José do Rio Preto, onde ele foi baleado pela primeira vez.

O Samu foi acionado e, enquanto os socorristas realizavam os procedimentos de emergência dentro da viatura, dois criminosos se aproximaram. Um deles invadiu o campo de atendimento e efetuou novos disparos contra o homem à queima-roupa. Nenhum profissional de saúde ficou ferido na ação.

Morte e investigações

A Polícia Militar informou que o homem chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade.

A Polícia Judiciária agora trabalha em duas frentes:

Identificação dos executores: Imagens de câmeras de segurança foram apreendidas para identificar a dupla que atacou a ambulância. Morte da criança: A investigação sobre o assassinato do enteado de oito anos, ocorrido em Cubatão, segue em andamento para esclarecer a motivação do crime inicial.

O local da execução passou por perícia técnica e o caso foi registrado como homicídio qualificado.

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