Prisão

Caso ocorreu no bairro Nova Cidade; suspeito invadiu residência com facas, mas foi imobilizado com fios elétricos pelas próprias vítima.

Manaus (AM) – Uma briga familiar quase termina em tragédia na tarde deste sábado (2), na Rua Rosinaldo dos Santos, loteamento Ribeiro Júnior, bairro Nova Cidade, zona norte da capital. Um homem, armado com várias facas, invadiu a residência de seus irmãos, manteve-os como reféns e tentou assassiná-los.

Vítimas reagem e imobilizam agressor

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o suspeito rendeu os familiares sob ameaça constante. Durante um momento de distração, um dos irmãos conseguiu escapar e pedir ajuda. Em uma ação rápida para preservar a vida, os próprios parentes entraram em luta corporal com o invasor e conseguiram desarmá-lo.

Para garantir que o homem não continuasse o ataque, a família utilizou fios elétricos para imobilizá-lo. Durante a contenção, o suspeito acabou caindo e sofreu ferimentos na região da cabeça.

Procedimentos e prisões

A PM foi acionada e encontrou o cenário de guerra. Devido aos ferimentos sofridos no confronto, tanto o acusado quanto as vítimas foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa. Os irmãos apresentavam hematomas leves, enquanto o agressor tinha lesões em diversas partes do corpo.

Após receber alta médica, o homem foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, o caso foi enviado à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM Norte/Leste), uma vez que uma das vítimas é mulher.

Crimes imputados

As armas brancas utilizadas no crime foram apreendidas. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de:

Tentativa de homicídio;

Sequestro e cárcere privado;

Ameaça;

Violação de domicílio.

Ele permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

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