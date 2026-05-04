Dia das Mães

Campanha de Dia das Mães do Shopping Manaus ViaNorte oferece brinde Natura e sorteio de moto Yamaha com CNH e emplacamento pagos

O Shopping Manaus ViaNorte sorteia moto com CNH paga na campanha de Dia das Mães 2026 e, ao mesmo tempo, impulsiona o comércio na zona Norte de Manaus. Além disso, a ação também oferece brindes da linha Natura Tododia, o que amplia o interesse do público e fortalece a experiência de compra.

A campanha segue até o dia 17 de maio e, por isso, reúne duas vantagens principais: recompensa imediata e chance de premiação. Dessa forma, o shopping aposta em uma estratégia que combina benefício direto e expectativa pelo sorteio.

Compras garantem brindes e participação no sorteio

A cada R$ 250 em compras, o cliente recebe um produto da linha Natura Tododia e, ao mesmo tempo, garante números da sorte para concorrer à motocicleta. Além disso, o prêmio inclui uma Yamaha Fluo ABS 0km com CNH categoria A e emplacamento totalmente pagos.

Com isso, o consumidor não apenas presenteia no Dia das Mães, mas também participa de uma campanha com benefício real para o dia a dia.

Campanha aposta em utilidade e experiência

Segundo a coordenação de marketing, a proposta une praticidade e valor emocional. Ou seja, o prêmio não se limita ao simbólico, mas também facilita a rotina do ganhador.

“Pensamos em algo útil e relevante. A moto ajuda na mobilidade, enquanto os brindes reforçam o carinho da data”, destacou Karoline Cordeiro.

Além disso, a campanha fortalece o vínculo com o público ao oferecer vantagens acessíveis e atrativas.

Como participar da promoção

Para participar, o cliente precisa seguir alguns passos simples. Primeiro, deve realizar compras a partir de R$ 250 nas lojas participantes. Em seguida, precisa cadastrar os cupons fiscais no site oficial da campanha. Por fim, gera os números da sorte automaticamente.

O cadastro pode ser feito diretamente pelo link:

https://manausvianorte.bemall.app/promotion/desktop/lymhymbh

Enquanto isso, o brinde pode ser retirado no posto físico localizado em frente à Riachuelo, no piso L2 do shopping.

Sorteio acontece em maio

O sorteio da motocicleta acontece no dia 20 de maio, por meio da Loteria Federal. Portanto, os participantes ainda têm tempo para acumular cupons e aumentar as chances.

Assim, o Shopping Manaus ViaNorte reforça sua presença no varejo local e, ao mesmo tempo, transforma o Dia das Mães em uma oportunidade de compra, lazer e premiação.

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