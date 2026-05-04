Incêndio

Vítima estava internada em estado grave desde 28 de abril após sofrer queimaduras durante abordagem policial em Domingos Martins

Uma mulher de 56 anos morreu nesta segunda-feira (4) após sofrer queimaduras graves ao tentar impedir que o próprio filho incendiasse uma motocicleta. O caso aconteceu em Domingos Martins, no Espírito Santo, e gerou forte comoção na região.

A vítima estava internada desde o dia 28 de abril no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, referência no tratamento de queimados. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos.

Incidente ocorreu durante abordagem policial

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu no distrito de Melgaço durante uma fiscalização de trânsito. Na ocasião, o filho da vítima, identificado pelas iniciais W.P.O., de 33 anos, ateou fogo na própria motocicleta durante a abordagem.

Nesse momento, a mãe tentou impedir a ação. Porém, acabou atingida pelas chamas e sofreu queimaduras graves.

Vítima sofreu queimaduras no rosto e nos braços

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, a mulher teve ferimentos severos principalmente no rosto e nos braços. Desde então, permaneceu hospitalizada em estado grave.

Ainda assim, o quadro clínico se agravou nos últimos dias, o que levou à confirmação da morte nesta segunda-feira.

Filho também ficou ferido e foi preso

Durante o incêndio, o suspeito também sofreu queimaduras nos braços. Após receber atendimento médico, ele teve alta hospitalar e, em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

Além disso, a polícia apreendeu a motocicleta envolvida na ocorrência para perícia.

Suspeito responde por tentativa de homicídio e incêndio

A Polícia Civil autuou o homem em flagrante pelos seguintes crimes:

tentativa de homicídio com uso de fogo

incêndio

resistência à ação policial

Posteriormente, a Justiça manteve a prisão do suspeito após audiência de custódia.

Polícia pode reclassificar acusação após morte da vítima

Com a confirmação do óbito, a investigação poderá sofrer alteração na tipificação penal. Dessa forma, a Polícia Civil deve avaliar se haverá reclassificação do crime no decorrer do inquérito.

Enquanto isso, o caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

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