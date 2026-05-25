Investigação

Imagens exibidas pelo Fantástico mostram agentes entrando na casa da influenciadora durante operação que apura suposta ligação com o PCC.

Imagens exclusivas divulgadas pelo programa Fantástico mostram o momento em que a Polícia Civil prende a influenciadora e advogada Deolane Bezerra dentro de um condomínio de luxo em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

A polícia realizou a prisão na última quinta-feira (21), durante uma operação que investiga suposta ligação da influenciadora com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

As gravações da câmera corporal de um policial mostram os agentes entrando no imóvel por uma das janelas da casa. Em seguida, Deolane aparece saindo do quarto, de pijama e com as mãos para cima, enquanto recebe voz de prisão.

Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Deolane responde por suspeitas de lavagem de dinheiro, associação ao tráfico de drogas e envolvimento com a facção criminosa. A investigação aponta que ela teria atuado como uma espécie de “caixa” do grupo para movimentar e ocultar dinheiro ilícito.

Por outro lado, a defesa da influenciadora negou qualquer ligação dela com o crime organizado. Os advogados afirmam que todos os valores recebidos possuem origem legal, declarada e compatível com a atuação profissional dela.

Investigação aponta movimentações milionárias

Relatórios da investigação indicam que R$ 13,6 milhões passaram pelas contas pessoais da influenciadora entre 2018 e 2022. Além disso, empresas ligadas a ela movimentaram outros R$ 14 milhões no mesmo período.

De acordo com a polícia, parte dos valores não possui compatibilidade com contratos de publicidade identificados durante a quebra de sigilo bancário.

As investigações também identificaram empresas consideradas de fachada registradas em nome de Deolane em cidades do interior paulista próximas ao presídio de Presidente Venceslau.

Novamente, a defesa rebateu as acusações e afirmou que a influenciadora não possui relação com as empresas investigadas.

Após a audiência de custódia, a Justiça transferiu Deolane Bezerra para o presídio feminino de Tupi Paulista, no interior de São Paulo.

Veja vídeo:

Veja momento que Deolane Bezerra em casa pic.twitter.com/HFNeAtw5tc — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 25, 2026

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