Acidente doméstico

Policial militar ficou mais de um mês internado após sofrer queimaduras enquanto preparava alimento em casa.

Um tenente da PM morre após queimaduras em acidente doméstico registrado em Araguaína, no Tocantins. Gedilson José de Lima Santos, de 45 anos, faleceu no domingo (3) depois de permanecer internado por mais de um mês em tratamento especializado.

Segundo informações oficiais, o policial sofreu queimaduras graves enquanto se preparava para fritar peixes em casa.

Acidente aconteceu durante preparo de alimento

De acordo com os relatos, Gedilson retirava uma panela do fogão no momento em que ocorreu o acidente doméstico. Em seguida, ele sofreu queimaduras severas que exigiram atendimento médico imediato.

Por causa da gravidade dos ferimentos, a equipe médica transferiu o policial para o Hospital de Queimaduras de Anápolis, em Goiás, unidade especializada no tratamento de pacientes queimados.

Policial ficou internado por mais de um mês

Desde o acidente, o tenente permaneceu hospitalizado em estado delicado. No entanto, após semanas de internação e cuidados intensivos, ele não resistiu às complicações decorrentes das queimaduras.

A morte foi confirmada no domingo (3).

Polícia Militar lamenta morte de oficial

Nas redes sociais, a Polícia Militar do Tocantins prestou homenagem ao oficial e destacou sua trajetória na corporação.

Segundo a instituição, Gedilson José acumulava 20 anos de serviços prestados à PM, período em que atuou em diversas funções dentro da corporação.

A morte do policial gerou comoção entre colegas de farda, familiares e amigos.

Caso reforça alerta sobre acidentes domésticos com queimaduras

O episódio também chama atenção para os riscos de acidentes domésticos envolvendo óleo quente e utensílios de cozinha. Especialistas alertam que situações desse tipo podem provocar queimaduras graves em poucos segundos, especialmente durante o manuseio de panelas com líquidos ou gordura superaquecida.

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