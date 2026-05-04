Saúde

Unidade fluvial ficará na comunidade de Marajaí até 10 de maio com consultas, cirurgias, exames e atendimento odontológico

O Barco Hospital inicia atendimentos em Alvarães nesta terça-feira (5) e, dessa forma, amplia o acesso à saúde no interior do Amazonas. A unidade ficará na comunidade de Marajaí até o dia 10 de maio e oferecerá diversos serviços médicos, exames e procedimentos cirúrgicos.

Além disso, a ação garante atendimento gratuito para moradores de áreas de difícil acesso, fortalecendo a rede pública de saúde.

Serviços incluem cirurgias, consultas e atendimento odontológico

Durante a expedição, a equipe realizará cirurgias de pequena e média complexidade. Entre elas, destacam-se procedimentos de hérnia, vesícula, laqueadura e vasectomia.

Além das cirurgias, o Barco Hospital também disponibiliza consultas com clínico geral, pediatra, oftalmologista e anestesista. Ao mesmo tempo, o atendimento odontológico reforça o cuidado integral com a população.

Exames e vacinação também fazem parte da ação

Além dos atendimentos médicos, a unidade oferece uma ampla gama de exames. Entre os principais, estão:

exames laboratoriais

raio-X

ultrassonografia

mamografia

eletrocardiograma

Da mesma forma, a equipe realiza vacinação e distribuição de medicamentos. No caso da mamografia, mulheres a partir de 40 anos podem fazer o exame sem encaminhamento.

Para acessar os serviços, os moradores devem apresentar documento de identidade, CPF e cartão do SUS.

Estrutura funciona como hospital completo sobre as águas

O Barco Hospital São João XXIII possui estrutura completa e, por isso, consegue atender diferentes demandas de saúde. A embarcação conta com quatro andares e oferece:

14 leitos hospitalares

centro cirúrgico

consultórios médicos e odontológicos

farmácia

salas de exames

Além disso, o barco possui ambulanchas de apoio e sistema próprio de tratamento de esgoto, o que garante autonomia durante as expedições.

Expedições já alcançaram dezenas de municípios

Desde o início das atividades, o projeto percorreu 24 municípios do Amazonas. Dessa maneira, o Barco Hospital amplia o acesso à saúde e reduz desigualdades regionais.

Segundo o diretor da unidade, frei Matias, o foco permanece no atendimento humanizado.

“Nosso objetivo é oferecer um serviço de qualidade e gerar impacto positivo nas comunidades”, destacou.

Mais de 225 mil atendimentos já foram realizados

Desde dezembro de 2024, o Barco Hospital já realizou cerca de 225 mil atendimentos. Além disso, na última expedição em Tefé, a equipe registrou milhares de procedimentos.

Entre os números, destacam-se:

7.748 atendimentos

58 cirurgias

955 consultas médicas

2.598 atendimentos odontológicos

Assim, o Barco Hospital inicia atendimentos em Alvarães e reforça, mais uma vez, o compromisso com a saúde pública no interior do estado.