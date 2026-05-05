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Rede municipal destaca resultados inéditos na Olimpíada Brasileira de Robótica durante evento de inovação educacional

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed), participa da Bett Brasil 2026. O evento se consolida como o maior da América Latina em tecnologia e inovação educacional.

Além disso, a programação ocorre entre os dias 5 e 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Ao mesmo tempo, o encontro reúne especialistas, gestores e instituições de ensino de todo o país.

Projeto de robótica ganha destaque no estande do Sesi

Durante a programação, a Semed apresentou o projeto de robótica educacional no estande do Sesi. A iniciativa surgiu a partir da parceria entre o Sesi, a Semed e a empresa Ardagh.

Segundo o gerente de tecnologias educacionais da Semed, Austônio Queiroz, o projeto evidenciou resultados importantes na rede municipal. Além disso, ele destacou o impacto direto na aprendizagem dos estudantes.

“Dentro do Bett Brasil, nós fizemos uma participação no estande do Sesi falando sobre o projeto de robótica educacional, que é um projeto feito em parceria Sesi, Semed e empresa Ardagh. Então, nessa apresentação, nós mostramos todo o sucesso do projeto e o impacto que teve na aprendizagem dos estudantes”, relatou.

Rede municipal conquista resultado inédito na OBR

Entre os destaques da apresentação, a Semed celebrou um resultado inédito na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Pela primeira vez, uma escola municipal conquistou o primeiro lugar na fase regional.

A vitória ocorreu na modalidade de robótica de resgate e, dessa forma, reforçou o avanço das ações de inovação na educação pública de Manaus.

“Esse resultado reflete o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, que tem ampliado as oportunidades para os estudantes participarem de eventos como a Olimpíada Brasileira de Robótica. Pela primeira vez na história da secretaria, uma escola municipal conquistou o primeiro lugar na fase regional, na modalidade de robótica de resgate”, afirmou.

Bett Educação Pública promove troca de experiências

A participação da Semed ocorre dentro do espaço “Bett Educação Pública”. Além disso, o ambiente incentiva a troca de experiências entre gestores e técnicos da educação.

Por fim, o espaço reúne auditórios exclusivos e áreas interativas. Entre elas, o Espaço Práticas e Soluções apresenta metodologias e ferramentas aplicáveis aos desafios das redes de ensino.

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