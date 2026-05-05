Presidente Figueiredo

Mãe segurava os braços da adolescente de 14 anos e cobria seu rosto para que o marido consumasse os abusos.

Presidente Figueiredo (AM) – Uma mulher de 39 anos foi presa pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na última segunda-feira (04/05), acusada de participar ativamente dos estupros da própria filha, uma adolescente de 14 anos. A prisão ocorreu na comunidade do Maroaga, em Presidente Figueiredo, após investigações revelarem um cenário de tortura e abusos sistemáticos dentro da residência da família.

Cúmplice no abuso e tortura

De acordo com a delegada Beatriz Andrade, titular da 37ª DIP, a mãe não apenas permitia os abusos praticados pelo marido dela e padastro da vítima, Luís Gabriel de Oliveira Fonseca, como também auxiliava na execução dos crimes. A vítima relatou que, enquanto era agredida sexualmente, a mãe cobria seu rosto com um edredom e segurava seus braços para impedir qualquer resistência.

Para garantir que os atos fossem consumados, o casal obrigava a adolescente a ingerir bebidas alcoólicas e fumar maconha. Os abusos teriam ocorrido entre fevereiro e maio de 2025, logo após a jovem se mudar da casa do pai para morar com a mãe.

Rotina de maus-tratos e castigos físicos

Além da violência sexual, a adolescente era submetida a uma rotina de terror psicológico e físico. Segundo a polícia, a jovem era obrigada a se ajoelhar no milho por longos períodos e sofria agressões com uma arma branca nas mãos sempre que interrompia os serviços domésticos impostos pelo casal.

O caso só chegou ao conhecimento das autoridades em junho de 2025, quando a vítima conseguiu relatar o sofrimento ao Conselho Tutelar na presença de seu pai biológico. A jovem foi encaminhada ao Creas para acompanhamento psicológico especializado.

Padrasto segue foragido

Enquanto a mãe responderá por estupro qualificado e maus-tratos, o padrasto Luís Gabriel de Oliveira Fonseca segue sendo procurado pela polícia. A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números:

(92) 99336-9226 (Disque-denúncia da 37ª DIP)

(Disque-denúncia da 37ª DIP) 181 ou 197 (SSP-AM e Polícia Civil)

Procedimentos Judiciais

A mulher foi encaminhada à unidade policial, onde passará por audiência de custódia. Ela permanecerá detida à disposição do Poder Judiciário, enquanto as buscas pelo executor direto do estupro continuam em todo o estado.

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