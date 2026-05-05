Ataque

Tragédia ocorreu no Instituto São José, em Rio Branco; atirador usou arma do padrasto e foi apreendido pela polícia.

Rio Branco (AC) – Um estudante de 13 anos invadiu o Instituto São José na tarde desta terça-feira (5), disparou contra funcionários e deixou um rastro de sangue e pânico. O ataque resultou na morte de duas servidoras da unidade e deixou outras duas pessoas feridas, incluindo um aluno. A tragédia foi confirmada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) e pelo Governo do Acre.

As vítimas fatais foram identificadas como Alzenir Pereira e Raquel Sales Feitosa, que atuavam como inspetoras do colégio. Elas foram atingidas no corredor que dá acesso à diretoria e morreram no local.

Pânico e barricadas nas salas de aula

O ataque ocorreu enquanto os alunos do turno da tarde já estavam em aula. Ao ouvirem os disparos, estudantes e professores se jogaram no chão e utilizaram cadeiras para improvisar barricadas nas portas das salas.

Segundo o comandante do Bope, coronel Felipe Russo, o atirador não conseguiu entrar nas salas de aula, concentrando os disparos nos corredores. Além das servidoras mortas, uma funcionária e um aluno foram atingidos; ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao pronto-socorro da capital. O estudante ferido foi atingido na perna e não corre risco de morte.

Arma do padrasto e planejamento

A polícia confirmou que o adolescente utilizou uma arma pertencente ao seu padrasto para realizar o atentado. O homem foi localizado pela Polícia Militar e detido para prestar esclarecimentos. No local do crime, a perícia encontrou diversas cápsulas e carregadores espalhados pelo chão.

As investigações apontam que o ataque pode ter tido a colaboração de terceiros. “Os alunos que sabiam desse fato e, de certa forma, colaboraram para que ocorresse, já foram identificados”, ressaltou o coronel Russo.

Apreensão e investigação

O adolescente de 13 anos foi apreendido imediatamente após os disparos e encaminhado às autoridades competentes. Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto Médico Legal (IML) trabalham no local para coletar provas e remover os corpos.

O governo estadual manifestou profundo pesar e informou que está prestando assistência às famílias das vítimas e à comunidade escolar, que segue em estado de choque.

Veja vídeo da movimentação no local

*Com informações do G1 Acre

Leia mais:

Mãe imobilizava a própria filha para facilitar estupros praticados pelo marido no AM