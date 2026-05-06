Resgate

Vítima foi encontrada sem água potável e com alimentação precária em embarcação deixada por garimpeiros.

Manaus (AM) – Uma mulher de quase 60 anos foi resgatada em situação de abandono em uma área de garimpo ilegal no Amazonas, durante ação da Polícia Federal. A ocorrência foi divulgada nesta terça-feira (5), junto com imagens do momento do resgate.

Ela foi encontrada sozinha em uma embarcação deixada para trás por garimpeiros que fugiram da fiscalização, sem acesso a água potável, alimento adequado ou qualquer estrutura mínima de sobrevivência.

Segundo a PF, a mulher resistia como podia: consumia água imprópria, possivelmente contaminada por mercúrio, óleo e resíduos do garimpo, e se alimentava apenas de farinha e açúcar.

A ação foi realizada por equipes do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal no Amazonas, em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O caso, que começou como uma fiscalização ambiental, acabou se tornando um resgate humanitário.

De acordo com a corporação, a situação evidencia os impactos do garimpo ilegal, que vão além dos danos ambientais e atingem diretamente a dignidade e a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A PF destacou que o combate ao garimpo ilegal também busca evitar que situações como essa se repitam, associando a proteção ambiental à defesa da vida humana.

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